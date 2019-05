Cuéllar e Renê treinam e podem reforçar Flamengo no domingo

Com atuações e resultados irregulares neste início de Campeonato Brasileiro, o Flamengo pode ter reforços importantes para o duelo contra o Athletico-PR, no domingo, no Maracanã, pela sexta rodada. Trata-se do volante Gustavo Cuéllar e do lateral-esquerdo Renê, que voltaram a treinar com o grupo nesta quinta-feira.

Eles foram a campo nesta tarde nos poucos minutos em que o treino foi aberto à imprensa - as atividades têm sido quase sempre fechadas. A participação deles indica boa chance de estarem à disposição do técnico Abel Braga no fim de semana. Mas o treinador só deve indicar a presença da dupla na partida no treino desta sexta.

Cuéllar se recupera de uma entorse no tornozelo após ter levado uma pancada no local no jogo contra o Atlético-MG, no fim de semana passado. Desde o início da semana, ele já vinha demonstrando bons sinais de recuperação, mas somente nesta quinta passou a trabalhar com os demais jogadores. Piris da Motta é a opção de Abel para a posição no meio-campo.

Renê vive situação semelhante. Ele também levara uma pancada no tornozelo e vinha sendo submetido a tratamento. Se ficar de fora da partida contra o Athletico-PR, Miguel Trauco deve ser escalado na lateral-esquerda.

A dupla não será responsável pelas únicas mudanças no time. Abel deve promover mudanças no setor ofensivo da equipe, principalmente em razão das fortes críticas feitas pela torcida nos últimos dias. As reclamações se devem à fraca atuação da equipe na derrota para o Atlético Mineiro, por 2 a 1, no sábado passado, em Belo Horizonte.

E a principal alteração de Abel deve ser a troca de Arrascaeta por Diego no meio-campo. O uruguaio vem deixando a desejar nas últimas rodadas, enquanto Diego está em alta. Mesmo na reserva, ele vem resolvendo algumas partidas do time ao entrar no segundo tempo. Gabriel Barbosa também corre o risco de ser sacado da equipe. Vitinho poderia ser a opção, compondo o ataque com Bruno Henrique.

Estas mudanças devem ser confirmadas nesta sexta, no treino marcado para as 10 horas.