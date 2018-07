Cuéllar elogia Barbieri e defende possível efetivação no Fla: 'Tem qualidade'

O auxiliar Maurício Barbieri ganhou um aliado na possibilidade de ser efetivado como treinador do Flamengo. Nesta segunda-feira, o volante Cuéllar foi só elogios ao técnico interino e garantiu que trata-se de um profissional com qualidade suficiente para ser mantido no cargo.

"Quem trabalha no Flamengo sabe que vai trabalhar sob pressão no dia a dia. O Barbieri é um treinador maravilhoso e tem novas ideias para nós dentro de campo. Se ele está no Flamengo, é porque tem qualidade. Em uma semana, conseguiu implantar a sua ideia. Se ele ficar, vamos trabalhar para dar continuidade ao trabalho dele", declarou.

Barbieri assumiu o cargo interinamente após a demissão de Paulo César Carpegiani. O Flamengo planejava definir um substituto definitivo até o fim da última semana, mas está encontrando dificuldades para atrair os nomes disponíveis do mercado. Por isso, o auxiliar segue no comando e tem conquistado os jogadores.

"Ele está sendo muito bom no dia a dia. Tivemos um teste no fim de semana e o mais importante foi desempenhar bem dentro do campo, plantando bem a ideia dele. Ele quer os meias entrando mais na área e marcando pressão", comentou Cuéllar.

Depois de vencer o Atlético-GO por 3 a 1 em amistoso no sábado, o Flamengo agora se prepara para a estreia do Campeonato Brasileiro, sábado, contra o Vitória, no Barradão. "Vai ser muito importante para nós começar bem. Vamos em busca desse título que o Flamengo merece e também tentar conquistar os três pontos lá no Barradão", apontou o colombiano.