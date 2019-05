Cuéllar vê Flamengo preciso na Arena Corinthians, mas prevê jogo duro na volta

A importante vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, na arena do clube adversário em Itaquera, deixa o Flamengo com boa vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil. Após a partida desta quarta-feira, o volante Cuéllar exaltou a qualidade defensiva do rival, mas viu os méritos do seu time para buscar o triunfo e também para segurar o oponente quando necessário.

"O time procurou o resultado, procurou o gol. Não é fácil entrar na defesa deles. Temos um elenco qualificado e procuramos o gol no momento certo. Estamos de parabéns pelo jogo de hoje (quarta-feira)", disse o colombiano, que está na lista prévia de convocados da seleção nacional do seu país para a Copa América.

Mesmo assim, Cuéllar fez questão de lembrar que não há nada definido e que ainda restam os 90 minutos da segunda partida pata o Flamengo avançar às quartas de final da Copa do Brasil. "Ainda não tem nada ganho. Ainda não classificamos, temos um jogo difícil no Rio. Temos que saber administrar a vantagem no segundo jogo, mas construímos um bom resultado e temos que saber usar bem essa vantagem", concluiu.

Os dois times voltam a se enfrentar em 4 de junho, no Maracanã. Como venceu fora de casa, o Flamengo precisa apenas de um empate para seguir vivo na Copa do Brasil. Uma derrota por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.