Cuesta aprova formação mais ofensiva e com dois volantes do Inter

As primeiras atividades do Internacional sob o comando de Zé Ricardo indicaram que o time poderá passar por uma alteração tática. Afinal, o treinador testou uma formação com dois volantes para o duelo com o Bahia, sábado, na Fonte Nova, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, uma mudança vista com bons olhos pelo zagueiro Víctor Cuesta, pois deverá tornar a equipe mais ofensiva.

"O treinador quer dois volantes para dar mais volume de jogo. Para marcar a equipe, vai ter de trabalhar muito, é um time que marca e estava precisando jogar um pouquinho mais, ter posse de bola. Aos poucos, vamos melhorando e pegando a ideia do treinador", afirmou, em entrevista coletiva.

A mudança tática foi observada no treino de quarta-feira do Inter, pois a atividade desta quinta foi fechada à imprensa. De qualquer forma, a tendência é que Zé Ricardo escale o time com Rodrigo Lindoso e Edenílson como volantes, com Guilherme Parede, Neilton e Wellington Silva formando o trio de meia-atacantes.

Caso isso se confirme, a formação do Inter para o duelo com o Bahia terá: Marcelo Lomba; Heitor, Bruno Fuchs, Víctor Cuesta e Zeca; Edenílson, Rodrigo Lindoso, Guilherme Parede, Neilton e Wellington Silva; Guerrero.

A estreia de Zé Ricardo é um duelo importante para o Bahia na briga por uma vaga no G6, a zona de classificação à Copa Libertadores, pois o time é o sexto colocado, com 42 pontos, apenas um a mais do que o Bahia, que está na oitava posição.

"Vai ser muito difícil, mas vamos trabalhar e tentar vencer, porque serão três pontos importantes. Temos que pensar jogo a jogo, trabalhar, pois será muito duro", afirmou o defensor, projetando o duelo com o Bahia, para o qual o Inter vai treinar nesta sexta-feira no Barradão.