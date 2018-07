Cuesta, Danilo Silva e Damião treinam e podem reforçar o Inter no sábado

O Internacional deve ter importantes reforços para encarar o Goiás neste sábado, no Serra Dourada, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Os zagueiros Victor Cuesta e Danilo Silva e o atacante Leandro Damião se recuperaram de lesões e podem ficar à disposição do técnico interino Odair Hellmann.

+ Interino agradece chance, mas Inter diz que buscará técnico para 2018 após acesso

Os três surpreenderam em suas recuperações e participaram de atividades com bola nesta quinta-feira. Eles treinaram ao lado dos reservas, já que os titulares realizaram apenas uma atividade regenerativa no CT do Parque Gigante.

Danilo Silva e Leandro Damião estavam afastados por problemas musculares na coxa esquerda. Já Cuesta tinha uma lesão na panturrilha esquerda e havia até a possibilidade de só voltar a atuar no ano que vem, mas se mostrou recuperado e também fica à disposição.

Com o acesso à Série A já garantido, o Inter pode poupar alguns nomes diante do Goiás. Mas se os três retornarem, Odair deve escalar a equipe com: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Victor Cuesta, Danilo Silva e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson e D'Alessandro; William Pottker, Eduardo Sasha e Leandro Damião.