Cuesta é diagnosticado com lesão muscular e desfalca o Inter por duas semanas

O Internacional confirmou nesta quarta-feira que terá uma baixa para as próximas partidas. O zagueiro Victor Cuesta foi diagnosticado com uma lesão muscular na panturrilha esquerda, desfalcará o time colorado por duas semanas e pode até perder o restante da temporada.

Cuesta se tornou desfalque de última hora no empate com o Luverdense, na última segunda-feira, justamente depois de apresentar dores na panturrilha. Ele foi submetido a exames e o resultado divulgado nesta quarta confirmou a gravidade do problema.

Desta forma, Cuesta está fora do duelo diante do Vila Nova, neste sábado, no Beira-Rio. O jogador também está descartado para os confrontos contra Oeste, na próxima terça, e Goiás, dia 18. Seu retorno poderia acontecer diante do Guarani, dia 25, na última rodada da Série B.

Se Cuesta está fora, Danilo Silva e Leandro Damião são dúvidas para encarar o Vila Nova. Os dois apresentaram incômodos musculares na coxa e serão reavaliados diariamente para saberem se terão condições de entrar em campo no sábado.

Se Danilo Silva não puder voltar, a defesa do Inter deve ser formada novamente por Léo Ortiz e Thales. Até porque outra opção para a posição, Klaus, voltou aos treinos após se recuperar de uma cirurgia para correção de fratura no punho esquerdo, mas ainda não tem condições de atuar no sábado.