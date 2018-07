Cuesta é vetado e Guto Ferreira faz mistério no Inter para enfrentar o Náutico

O Internacional encerrou a preparação para o confronto diante do Náutico, neste sábado, no Beira-Rio, sob mistério. O técnico Guto Ferreira fechou a última atividade antes da partida, nesta sexta-feira, à imprensa e escondeu a escalação que entrará em campo pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

No palco do confronto, Guto não permitiu a entrada dos jornalistas na atividade desta sexta-feira, quando acertou os últimos detalhes antes da partida. O certo é que ele não poderá contar com o zagueiro Victor Cuesta, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e ficará cerca de 20 dias afastado dos gramados.

Sem ele, a tendência é que a vaga fique com Danilo Silva, que treinou na última quinta entre os titulares, já com o desfalque de Cuesta, e deve compor a dupla de zaga com Léo Ortiz. Klaus e Ernando correm por fora, mas também podem aparecer na equipe.

Apesar do mistério nesta sexta, Guto deixou o time do Inter encaminhado na última quinta-feira. Edenilson deve mesmo ser improvisado na lateral direita, enquanto o atacante Carlos e o volante Fabinho provavelmente serão mantidos na equipe após agradarem na vitória sobre o Figueirense. Junio e Carlinhos devem deixar a equipe.

Se colocar em campo a escalação que esboçou no treino de quinta, Guto Ferreira levará o Inter para encarar o Náutico com: Danilo Fernandes; Edenilson, Léo Ortiz, Danilo Silva e Uendel; Rodrigo Dourado, Fabinho e D'Alessandro; Carlos, William Pottker e Nico López.