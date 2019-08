Cuesta elogia Flamengo, próximo rival do Inter na Libertadores

O primeiro duelo entre Internacional e Flamengo pelas quartas de final da Copa Libertadores só vai acontecer daqui a três semanas, mas o assunto já está em pauta no Beira-Rio. O zagueiro Victor Cuesta, em entrevista coletiva, nesta quinta-feira, um dia após o time gaúcho despachar o Nacional, do Uruguai, aproveitou para esquentar o clima para o futuro duelo entre brasileiros na Libertadores.

"É o elenco mais forte do Brasil, mas todos os times que estão nessa fase são difíceis. Então temos que nos preparar para qualquer time. Estamos competindo de igual para igual e estamos preparados", disse o zagueiro argentino, que destacou o desempenho da equipe gaúcha no mês de julho.

"Vencemos grandes equipes. Vai ser assim daqui para frente. Temos que continuar da mesma forma, trabalhando, humildes, e sempre respeitando os rivais porque são de grande tamanho", afirmou Victor Cuesta, referindo-se às vitórias sobre o Palmeiras, na Copa do Brasil, e sobre o Flamengo, na Libertadores.

O argentino aproveitou para destacar a boa parceria com Rodrigo Moledo na zaga colorada, que não é vazada há três jogos. "Ele está vivendo uma grande fase, voltou de lesão em alto nível. Tem uma imposição física muito boa, transmite segurança para o time."

Os jogadores voltaram ao treinamento nesta quinta-feira visando ao jogo com o Fluminense, sábado, às 19 horas, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meio-campista Rodrigo Lindoso sofreu uma torção no tornozelo diante do Nacional e será reavaliado diariamente para se saber se joga no fim de semana.

O Internacional é o sexto colocado no Brasileiro, com 20 pontos, nove a menos que o líder Santos. A equipe soma seis vitórias, dois empates e quatro derrotas.