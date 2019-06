Cuesta exalta concentração e ansiedade do Inter para duelo com o Palmeiras

O Internacional só vai enfrentar o Palmeiras, dia 10 de julho, no Allianz parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, mas já se trata do assunto principal no Beira-Rio. Em entrevista coletiva, nesta quinta-feira, o zagueiro Victor Cuesta revelou a ansiedade da equipe gaúcha com o primeiro duelo após a parada para a disputa da Copa América.

"O trabalho está sendo forte, pois o Palmeiras é uma grande equipe e difícil de enfrentar. Temos de ir focados para conseguir trazer a vitória para Porto Alegre", disse o jogador argentino. "São em jogos assim que gostamos de atuar. Decisivos."

Cuesta afirmou que o segundo semestre vai ser "muito bom de jogar", pois o Internacional enfrentará vários desafios. "Vamos ter de voltar logo com grande pegada, pois serão jogos muito importantes, diante de equipes do tamanho do Inter."

Além da Copa do Brasil, a equipe colorada ainda disputará as oitavas de final da Libertadores, competição na qual terá pela frente o Nacional, do Uruguai, com o primeiro jogo em Montevidéu, no dia 24.

No Brasileiro, o time gaúcho ocupa a quarta colocação, após nove rodadas, com 16 pontos, nove atrás do líder Palmeiras. Dia 14, pela décima rodada, o rival será o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba.

O argentino Victor Cuesta aposta na seleção de seu país no confronto das quartas de final da Copa América, diante da Venezuela, às 16 horas, no Maracanã. "E o gol da classificação vai ser do Agüero", disse o ex-zagueiro do Independiente.

Nesta quinta-feira, o técnico Odair Hellmann separou o elenco em três equipes no treino da manhã. Enquanto o treinador comandava um trabalho tático, o auxiliar Maurício Dulac realizava uma atividade de bola parada ofensiva do outro lado, seguido de um exercício técnico em campo reduzido.

Hellmann preparou times diferentes para os jogos-treino que serão realizados nos próximos dias para colocar todos em ritmo. O Pouso Alegre, de Minas Gerais, será o rival desta sexta-feira, enquanto no sábado o adversário será o Atibaia.