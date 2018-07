Cuesta fica fora de treino e vira dúvida no Internacional contra o Luverdense

O Internacional encerrou, neste domingo, a preparação para enfrentar o Luverdense, nesta segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), em Lucas do Rio Verde (MT), pela 34.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time colocado realizou um treino no estádio da cidade vizinha de Sorriso com uma grande festa da população local, que compareceu em grande número.

O zagueiro argentino Víctor Cuesta, que sentiu dores provenientes de um desconforto muscular na panturrilha esquerda, não participou da atividade - realizado debaixo de forte calor - e se tornou uma dúvida para o técnico Guto Ferreira.

O treinador tem mais uma dúvida para confirmar a equipe que iniciará o jogo contra o time mato-grossense. No ataque, Eduardo Sasha foi relacionado, mas não está garantido entre os titulares devido à uma lesão no tornozelo direito. O uruguaio Nico Lopez é a primeira opção para a vaga. O meia Camilo também pode ser utilizado na posição.

"Todo mundo sabe como nós jogamos. Só precisamos ter muita atenção na marcação e aproveitar as chances que estão aparecendo lá na frente", despistou o técnico Guto Ferreira, em entrevista coletiva, neste domingo, após o treino do time gaúcho.

A cinco rodadas do fim da competição, o Internacional está muito próximo de confirmar matematicamente a volta à elite do futebol brasileiro. O clube colorado lidera a tabela de classificação da Série B com 62 pontos, dois à frente do América-MG, o segundo colocado. O Ceará é o terceiro, com 58, e o Paraná fecha o G4, com 56.