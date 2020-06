Cuesta passa por cirurgia e fica fora dos treinos do Inter por duas semanas

O Internacional sofreu uma baixa nos treinos realizados durante a pandemia do coronavírus. Nesta quinta-feira, o clube comunicou que o zagueiro argentino Víctor Cuesta passou por uma cirurgia de correção de hérnia inguinal. Por causa disso, deverá ficar afastado das atividades no CT do Parque Gigante por aproximadamente duas semanas.

De acordo com o comunicado divulgado pela assessoria de imprensa do Inter, Cuesta a intervenção foi bem-sucedida. O clube não revela, porém, quando e como se deu o problema com o jogador. O argentino, de 31 anos, está em recuperação. Ele faz parte do elenco do clube colorado desde 2017 e tem status de titular absoluto.

A situação, porém, não causa maiores preocupações, ainda mais que ainda não há uma data oficial para a retomada dos torneios. Uma reunião indicou a possibilidade de o Campeonato Gaúcho ser retomado a partir da segunda metade de julho, com as partidas sendo disputadas sem a presença de público nos estádios. Já para Libertadores, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, outros torneios no qual o Inter está envolvido nesta temporada, o cenário é ainda mais indefinido.

Ainda que com muitas restrições de distanciamento entre os atletas, o elenco do Inter tem treinado desde 5 de maio, se aproveitando de um decreto municipal. "Estamos crescendo, estamos evoluindo. Quando futebol voltar, estaremos próximos do ideal. Vamos tentar minimizar esse tempo sem jogos com muito trabalho", afirmou, nesta quinta-feira, o goleiro Marcelo Lomba.