Cuesta sente desconforto e vira baixa em treino do Internacional

O técnico Odair Hellmann ganhou nesta quinta-feira mais um motivo de preocupação no Internacional. O zagueiro Víctor Cuesta ficou de fora do treino em razão de um desconforto muscular na coxa direita e virou dúvida para o jogo contra o Fluminense, na segunda-feira, pela 18ª rodada do Brasileirão.

Cuesta reclamou de dores durante a vitória sobre o Atlético-MG, na segunda. E, nesta quinta, ele não conseguiu participar da atividade ao lado dos demais companheiros. Ele será reavaliado nos próximos dias e agora tem status de dúvida para o duelo da próxima rodada.

Outra ausência nas atividades foi o lateral-direito Zeca. Ele fez tratamento para se recuperar de uma pancada no pé direito sofrida ainda na vitória sobre o Botafogo, na rodada anterior. Odair Hellmann ainda não sabe se poderá contar com o jogador na segunda-feira.

Também foram baixas na atividade desta quinta o goleiro Danilo Fernandes, os volantes Rodrigo Dourado e Charles e os atacantes Wellington Silva e Leandro Damião. Com estas baixas, que não chegam a preocupar, o técnico dividiu o grupo em dois setores, ofensivo e defensivo. Ele deu atenção especial à transição da equipe e construção de jogadas.

Em terceiro lugar no Brasileirão, o Inter tentar manter a boa fase nas próximas rodadas. Para o atacante Rossi, o equilíbrio é o segredo do sucesso da equipe até agora. "Se for analisar os jogadores de frente, eles marcam bastante, fazem o trabalho tático e os jogadores da defesa também nos ajudam lá na frente marcando gols", afirmou o jogador.