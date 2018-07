Cueva brilha e São Paulo atropela o Corinthians no Morumbi

Durante a semana, Cueva disse que gostaria de voltar a ser decisivo contra o Corinthians. Foi contra o rival que o peruano marcou seu primeiro gol com a camisa do São Paulo. Mas talvez nem mesmo ele pudesse imaginar que teria uma atuação tão destacada como a de ontem. Em um Morumbi lotado, o armador fez um gol, deu três assistências e regeu o jovem time tricolor na goleada por 4 a 0.

O resultado afasta do São Paulo o risco do rebaixamento. Com 45 pontos, vê o fim de um fantasma que o atormentara até agora no Brasileiro. O Corinthians, por seu lado, estaciona nos 50 pontos e vê a vaga no G-6, que dá lugar na Copa Libertadores de 2017, mais distante.

A goleada também tem para o tricolor um gostinho de revanche dos 6 a 1 que levou do adversário no segundo turno do Campeonato Brasileiro passado. Naquela ocasião, em Itaquera, o Corinthians recebeu a taça pelo título nacional. Desta vez não teve troféu, mas valeu para o São Paulo o fim do jejum de 13 anos sem vencer o rival no Morumbi em jogos pelo Brasileiro.

O domínio do São Paulo sobre aconteceu desde os primeiros minutos. Mais organizada no meio-campo, a equipe marcava melhor e conseguia criar as melhores oportunidades.

A vitória começaria a se desenhar num lance polêmico. Kelvin caiu na área em disputa de bola com Fágner e, apesar de muito questionado pelos corintianos, o árbitro confirmou a penalidade. Na cobrança, Cueva deu cavadinha, deslocando Cássio e começou seu show particular. Foi a sexta cobrança convertida pelo peruano, que assumiu a artilharia do atual elenco tricolor, com sete gols no total. O goleador na temporada continua sendo Calleri, com 16 gols.

Ainda no primeiro tempo, Kelvin teve de sair após sentir a parte posterior da coxa. Com a entrada de Luiz Araújo, o São Paulo chegou a ter quatro jogadores formados na base em campo: ele, Rodrigo Caio, João Schmidt e David Neres. Pode ter sido um esboço do time de 2017, já que a diretoria avisou que vai usar jogadores revelados em Cotia.

Do lado corintiano, o velho problema em criar jogadas ficou evidente. Nem mesmo com as mudanças promovidas com por Oswaldo de Oliveira, que apostou em Romero e Guilherme, a situação mudou. Foi apenas uma finalização perigosa nos 45 minutos iniciais, que passou longe do goleiro Denis.

Na volta para o segundo tempo, outra escolha do treinador da equipe alvinegra se mostrou equivocada. O volante Williams, que entrou na vaga de Camacho, não conseguiu acompanhar a movimentação de Cueva. Livre para armar o jogo, o meia mostrou toda sua qualidade e conseguiu dar três belas assistências para gol.

Na Primeira, encontrou David Neres nas costas de Guilherme Arana. Depois foi Chávez que, lançado em velocidade, bateu cruzado, ampliou para 3 a 0 e encerrou seu jejum de 10 partidas. A torcida do São Paulo acabou regendo o time com gritos de “olé’’.

Antes de a partida acabar ainda saiu mais um gol. Para corar sua atuação, Cueva aproveitou rápido contra-ataque e acionou o Luiz Araújo, que finalizou a goleada.

SINALIZADORES

Por várias vezes a partida foi interrompida pelo árbitro Claudio Francisco Lima e Silva por conta do uso de sinalizadores da torcida do São Paulo nas arquibancadas. Na sexta-feira, o STJD absolveu o clube pela utilização desses artefatos no jogo contra a Ponte Preta.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 4 X 0 CORINTHIANS

SÃO PAULO - Denis; Buffarini, Maicon, Rodrigo Caio e Mena; Thiago Mendes, João Schmidt, Cueva e David Neres (Wesley); Chávez (Pedro) e Kelvin (Luiz Araújo). Técnico: Ricardo Gomes.

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Balbuena, Vilson e Uendel (Guilherme Arana); Willians, Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel (Rildo), Rodriguinho e Romero; Guilherme (Camacho). Técnico: Oswaldo de Oliveira.

GOLS - Cueva (pênalti), aos 14 minutos do primeiro tempo; David Neres, aos 15, Chávez, aos 22, e Luiz Araújo, aos 47 do segundo.

ÁRBITRO - Cláudio Francisco Lima e Silva (SE).

CARTÕES AMARELOS - João Schmidt, Vilson, Romero, Rodriguinho, Wesley, Luiz Araújo e Balbuena.

RENDA - R$ 723.844,00.

PÚBLICO - 53.781 presentes.

LOCAL - Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).