Cueva chama a responsabilidade e espera ajudar o São Paulo

O São Paulo precisa de gols em Caxias do Sul para avançar na Copa do Brasil e reverter a derrota do Juventude por 2 a 1, no Morumbi. A fim de garantir a vaga nas quartas de final da competição nacional, o técnico Ricardo Gomes pretende montar uma equipe ofensiva e para isso apostará suas fichas no peruano Cueva.

"Gosto da responsabilidade. Eu e Chavez fizemos gols. Acredito que o time precisa criar para podermos marcar. Estou convencido que temos um bom elenco e podemos nos classificar. Estou muito tranquilo. Esse jogo será muito emocionante, pois precisamos da vitória. É um clube grande, precisa de títulos. Vamos trabalhar pela classificação e para melhorar o que erramos", afirmou o meia.

Cueva tem sido responsável pela criação das jogadas do time e, desde que chegou ao Morumbi, já soma cinco gols, duas assistências e um pênalti sofrido. São 14 jogos com a camisa tricolor e ele espera manter o bom nível de atuação no Rio Grande do Sul para voltar à capital paulista com a classificação na bagagem.

"Sempre fomos um time ofensivo, mas temos de defender também, até os atacantes precisam ajudar nisso. A ideia é a mesma, independentemente das variações. Entendemos o que o professor pede e vamos com a mesma ideia: que o São Paulo mantenha a mesma forma de jogar, com bom futebol e tratar de vencer. Precisamos de vitórias e títulos. É uma oportunidade bonita para dar a volta por cima", avisou.