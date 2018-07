Cueva e Pratto são destaques do São Paulo no álbum do Campeonato Brasileiro

A Panini lança o álbum do Campeonato Brasileiro 2017 nesta sexta-feira e nele estarão 14 jogadores do São Paulo, incluindo estrelas como Cueva e Pratto. No total, a publicação possui 537 figurinhas dos clubes das séries A e B, com imagens dos trófeus, os escudos com cromos metalizados e os 40 mascotes.

Nas duas páginas do São Paulo estão fotos em destaque do goleiro Denis, jogador com mais partidas pelo clube na competição no ano passado, e do atacante Chávez, artilheiro com nove gols. O álbum ainda traz uma ficha técnica do clube do Morumbi e os principais títulos conquistados na história.

Por limitação de espaço, nem todos os jogadores foram colocados no álbum. Entre os 14 escolhidos para a publicação estão Sidão, Bruno, Buffarini, Maicon, Rodrigo Caio, Junior Tavares, Cícero, Cueva, Jucilei, Thiago Mendes, Gilberto, Luiz Araújo, Pratto e Wellington Nem. Ainda tem figurinhas do uniforme em PVC, do escudo em papel metalizado e do mascote em formato redondo.

As principais ausências do São Paulo são o goleiro Renan Ribeiro, que agarrou a chance e virou titular na temporada, o zagueiro Diego Lugano, que começou a temporada levantando o troféu da Florida Cup, mas perdeu espaço, e o atacante Neilton, contratado para a temporada e que ainda não engrenou como titular na equipe.

NOVIDADES

O álbum do Brasileirão tem quatro variações e uma edição premium capa dura. A página da Chapecoense traz uma homenagem a dois jogadores vítimas da tragédia: Bruno Rangel (maior artilheiro da história do clube) e Cléber Santana (jogador que mais vestiu a camisa do time catarinense). Além disso, o álbum trará um pouco do que ocorreu no acidente e conta com Alan Rushel, Jackson Follmann e o zagueiro Neto.

Nas primeiras páginas há uma galeria mostrando os sete times da série A que levantaram a taça de 2003 até o campeão de 2016, com informações das respectivas campanhas. Cada um dos clubes da série A terão 14 jogadores e os das série B 12, sendo que a lista de atletas participantes foi indicada pelos próprios times.

A coleção traz ainda 43 figurinhas que exibem conteúdos exclusivos em realidade aumentada. Após instalar o aplicativo e apontar para os cromos identificados no álbum com o ícone do cavaleiro medieval, o colecionador irá visualizar imagens mais detalhadas e em movimento dos uniformes 1 e 2 dos 40 times presentes no álbum. É possível também tirar uma 'selfie' com o troféu do campeonato.