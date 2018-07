Cueva é relacionado de última hora e começa no banco contra o Botafogo

O peruano Cueva começará o duelo entre São Paulo e Botafogo, neste domingo, no banco de reservas. O meia tinha ficado fora da lista de relacionados para o jogo, divulgada pelo clube no sábado, depois de não ter se reapresentado no CT da Barra Funda para o último treino antes da partida. O jogador foi relacionado de última hora. Não há um posicionamento oficial do clube a respeito do atraso de Cueva para a reapresentação.

Na chegada do time ao estádio do Pacaembu, o presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, minimizou a situação. "Ele chegou ontem (sábado) depois do treino. Só isso. Não tem nenhuma deliberação se ele será multado", disse Leco. Apesar da declaração do presidente, uma punição ao peruano deve ser discutida internamente.

Cueva desfalcou o time tricolor nos últimos três compromissos por estar defendendo a seleção peruana na repescagem das Eliminatórias da Copa do Mundo. Não esteve em campo nos empates com Chapecoense (2 a 2) e Vasco (1 a 1) e na derrota para para o Grêmio (1 a 0). Sem Hernanes, suspenso, o meia era visto como principal peça do esquema encontrado por Dorival Junior para minimizar a ausência de seu capitão.

Militão, que cumpriu suspensão diante do Grêmio, também retorna. Além de Hernanes, o zagueiro Arboleda, também desfalca o São Paulo. Em seu lugar, Dorival escalou Bruno Alves. O time vem a campo com: Sidão; Militão, Bruno Alves, Rodrigo Caio e Edimar; Jucilei, Petros, Shaylon e Lucas Fernandes; Marcos Guilherme e Pratto.