Cueva marca belo gol e seleção peruana derrota a Costa Rica em amistoso

Com um bonito gol de Cueva, jogador do Santos, aos 8 minutos do segundo tempo, o Peru venceu a Costa Rica, nesta quarta-feira, em Lima, durante amistoso preparatório para a Copa América, que será disputada no Brasil entre os dias 14 de junho e 7 de julho.

O jogo teve dois tempos bastante distintos. O primeiro foi todo peruano, que só não conseguiu abrir o placar por causa de várias finalizações erradas. Os costa-riquenhos se limitaram a ficar na defesa.

O tempo final foi completamente diferente. A Costa Rica foi para o ataque e equilibrou a disputa. Mas na ânsia de obter sucesso no campo adversário a equipe visitante abriu espaços para o melhor toque de bola peruano. Aos 8 minutos, em uma rápida jogada pela direita, Cueva foi lançado, deu dois dribles bonitos em seu marcador e bateu firme, sem defesa para o goleiro. A Costa Rica seguiu na pressão até o fim do jogo e teve chances de conseguir pelo menos o empate.

O Peru está no Grupo A da Copa América, juntamente com Brasil, Bolívia e Venezuela. O time do técnico argentino Ricardo Gareca estreia na competição no dia 15 de junho, diante dos venezuelanos.

Em Atlanta, Estados Unidos, o México derrotou, de virada, por 3 a 1, a Venezuela. O primeiro gol foi de Murillo em um chute espetacular da ponta-direita, que encobriu o goleiro, aos 18 minutos. O empate mexicano não demorou a acontecer. Alvarado aproveitou falha da defesa venezuelana para marcar: 1 a 1.

O segundo tempo foi dominado pelo México. Logo aos 9 minutos, a seleção mexicana acertou ótimo contra-ataque, definido por Pizarro. O terceiro gol saiu aos 30 minutos, após rápida jogada, que começou pela direita e foi decidida pelo lado esquerdo, com ótima finalização de pé esquerdo de Guardado.