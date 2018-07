Cueva marca, Peru goleia o Paraguai fora de casa e volta a sonhar com vaga

A seleção peruana conseguiu um grande resultado nesta quinta-feira à noite e voltou a sonhar com uma vaga na Copa do Mundo de 2018. Diante o Paraguai, uma das surpresas destas Eliminatórias Sul-Americanas, e mesmo atuando em Assunção, o time de Ricardo Gareca foi extremamente superior, goleou por 4 a 1, de virada, e só não marcou mais porque o goleiro Diego Barreto estava em grande dia.

O resultado aproximou o Peru do bolo de equipes que brigam pela classificação. A colocação ainda não é das melhores, oitavo, mas os 14 pontos deixam a seleção somente três atrás do Equador, que hoje estaria na Copa. Vale lembrar que o país foi beneficiado e ficou com os pontos da derrota para a Bolívia, graças à escalação irregular de um jogador adversário. Logo à frente dos peruanos, com 15 pontos e em sétimo, está o Paraguai.

As duas seleções voltarão a campo na próxima terça-feira. O Peru terá pela frente o Brasil, líder das Eliminatórias com 24 pontos e embalado pelas cinco vitórias seguidas sob o comando de Tite. Já o Paraguai visita a lanterna Bolívia, que tem apenas quatro pontos, em La Paz.

Nesta quinta, o Paraguai foi para cima nos primeiros minutos e assustou aos sete, com Santander. Mas foi aos nove que os donos da casa abriram o placar. O mesmo Santander fez boa jogada pela esquerda, evitou a saída de bola e rolou para trás para Cristian Riveros, que dominou e bateu colocado da entrada da área, sem chances para o goleiro.

Só que a partir daí, os comandados de Arce pararam. O Peru aproveitou a queda de rendimento adversária e tomou conta do jogo. Aos 19, só não marcou porque Barreto foi uma grande defesa. Após bela jogada pela esquerda, Yotún recebeu na área e encheu o pé, mas o goleiro paraguaio voou para espalmar.

Aos 24, foi a vez de Cueva fazer linda jogada e tocar para Flores, que teve calma para tirar um marcador mas jogou por cima. O bombardeio peruano era intenso e obrigava Barreto a se destacar como um dos melhores em campo. Aos 39, o goleiro voltou a fazer grande defesa em finalização de Tapia.

No segundo tempo, a tônica seguiu a mesma e o Peru perdeu chance inacreditável logo com um minuto, quando Guerrero exigiu grande defesa de Barreto e depois acertou a trave. Mas aos três, finalmente saiu o empate. Yotún cobrou falta pela esquerda e Christian Ramos subiu no meio da área para marcar de cabeça.

O gol fez o Paraguai acordar e ir para o ataque, mas o Peru seguiu mais perigoso nos contra-ataques. Em um deles, Cueva aproveitou erro da defesa adversária, roubou no meio de campo e arrancou. De frente para o marcador, conseguiu o corte e deixou Flores em ótimas condições para tocar para a rede aos 25 minutos.

A virada desestabilizou completamente o Paraguai, que se lançou e deu ainda mais espaços. E o Peru seguiu aproveitando. Aos 33, após chutão da defesa, Cueva ganhou na velocidade do zagueiro, ganhou uma dividida com Barreto e ainda tirou do goleiro antes de finalizar para o gol. Para selar a goleada, um gol contra. Flores bateu cruzado e Benítez tocou contra a própria meta.