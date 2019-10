'Cueva não joga mais no Santos neste ano', diz Autuori

O superintendente de futebol do Santos, Paulo Autuori, afirmou nesta quarta-feira que o meia Cueva não defenderá mais o clube nesta temporada. E indicou que o jogador deve ser negociado na próxima janela de transferências. Autuori explicou que a situação do peruano se agravou ao ter faltado ao treino de sábado.

"Cueva está com vários problemas, todos sabem disso. Agravou-se mais em função da situação que ocorreu. Ele não compareceu no treino deste sábado, daquele que conta com os jogadores não relacionados", disse Autuori, ao justificar a decisão de afastar o peruano da equipe.

No entanto, o superintendente evitou fazer projeções sobre o futuro do jogador. "A gente ainda não decidiu. Estamos analisando várias perspectivas para o seu futuro. Há ideia de que apareça alguma coisa para que o clube possa pensar. Ainda há possibilidade de fazer algo a ele para o próximo ano. Ele não joga mais no Santos neste ano. A ideia é fazer algo para ele fora do Santos no ano que vem", declarou.

Cueva se tornou uma das contratações mais contestadas dentro do Santos nos últimos anos. O meia-atacante foi adquirido junto ao Krasnodar, da Rússia, no início do ano. Em teste, ele chegou ao time brasileiro por empréstimo, mas com cláusula de compra obrigatória. Assim, o Santos começará a pagar pelo atleta em 2020. O valor será de US$ 7 milhões (cerca de R$ 29 milhões).

Mas, desde que chegou à Vila Belmiro, Cueva não emplacou. Além de não agradar dentro nos gramados, acumulou problemas extracampo. Por isso, o clube vem tentando encontrar times interessados no jogador peruano nas últimas semanas.

TREINO

O lateral-esquerdo Jorge foi a novidade no treino desta quarta, no CT Rei Pelé. Após desfalcar a atividade de terça, por conta de uma virose, ele voltou aos trabalhos normalmente. Já Diego Pituca ficou de fora do treino desta manhã e foi substituído por Alison no meio-campo. Mas Jobson segue na briga pela posição.

Assim, Sampaoli deve escalar o Santos nesta quinta-feira, contra o Bahia, na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, com: Everson; Pará, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge; Alison (Jobson), Carlos Sánchez e Evandro; Soteldo, Eduardo Sasha e Marinho (Tailson).