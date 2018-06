Cueva não vai à apresentação e só deve retornar na próxima semana

O ano de 2018 começou no São Paulo com alguns problemas similares aos de 2017. Na apresentação do elenco nesta quarta-feira, realizada no CT da Barra Funda, na capital paulista, o meia peruano Cueva não esteve presente.

O jogador acumulou problemas extracampo no último ano. Em novembro, por exemplo, ele havia se atrasado durante uma reapresentação após a sua seleção se classificar à Copa do Mundo da Rússia. Desta vez, contudo, segundo a direção do São Paulo, o atraso foi comunicado.

Outro atleta ausente durante a apresentação foi o meia argentino Jonatan Gomez, liberado para resolver assuntos pessoais. A expectativa é de que os dois atletas voltem a treinar no início da próxima semana.

"O peruano Cueva comunicou o clube que não se reapresentaria para resolver questões particulares, enquanto o meio-campista Jonatan Gomez foi liberado para tratar assuntos pessoais. A dupla se juntará ao elenco no início da próxima semana", informou o São Paulo em texto publicado no Facebook.

Se a dupla esteve ausente, a atividade contou com o goleiro Jean, recém-contratado do Bahia. Também teve a presença do lateral-esquerdo Reinaldo e do volante Hudson, que retornaram de empréstimo da Chapecoense e do Cruzeiro, respectivamente.

Durante a atividade desta quarta-feira, os atletas receberam as boas vindas do presidente do clube, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, e foram apresentados ao novo diretor executivo de futebol, Raí, e ao coordenador técnico Ricardo Rocha.

Depois, os jogadores já realizaram a primeira atividade com bola e deram início à preparação da temporada. A estreia oficial do São Paulo será no próximo dia 17, fora de casa, contra o São Bento, pelo Campeonato Paulista.