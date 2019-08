Cueva perde espaço e legião de estrangeiros pode tirá-lo do Santos

Líder do Campeonato Brasileiro com 32 pontos, o Santos conta com sete jogadores estrangeiros em seu elenco. Alguns deles têm feito a diferença, como Carlos Sánchez e Soteldo, mas outros estão em baixa, como o peruano Cueva, que chegou cheio de badalação, mas não tem sido aproveitado e pode deixar o clube em breve.

O peruano foi sondado pelo Botafogo e também por times fora do Brasil, mas sempre com ofertas de empréstimo, algo que não agrada ao Santos, que investiu US$ 7 milhões (R$ 26 milhões) para contratá-lo do Krasnodar, da Rússia, no começo do ano. Os dirigentes santistas querem vender o jogador.

Por outro lado, o Santos conta neste momento com sete estrangeiros em seu elenco, mas apenas cinco podem ser relacionados para jogos oficiais em competições nacionais e estaduais. Cueva não foi relacionado nos últimos dois jogos - contra o Avaí e Goiás - e perde espaço cada dia mais com o técnico Jorge Sampaoli.

Além dele, outro estrangeiro que também não tem sido utilizado é o meia Bryan Ruiz, da Costa Rica. O jogador já não faz parte dos planos desde a temporada passada e como ainda não conseguiu encontrar um novo clube, permanece treinando no CT Rei Pelé, mas está fora dos planos do treinador.

Relembre como foi a apresentação de Cueva

Os outros cinco estrangeiros são: Felipe Aguilar, Carlos Sánchez, Soteldo, Uribe e Derlis González. Todos estão jogando com frequência.

OS SETE ESTRANGEIROS DO ELENCO DO SANTOS