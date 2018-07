Cueva reforça que só pretende sair do São Paulo após conquistar títulos

O meia Cueva admite que não pretende deixar o São Paulo antes de conquistar um título pelo clube. O jogador lamentou as eliminações no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil, mas acha que o time pode fazer um bom papel no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana. Para ele, o tricolor tem o direito de sonhar alto

"Minha ideia a princípio é só sair depois de ser campeão. Por isso cheguei a um clube tão grande. Claro que penso também em crescer do ponto de vista futebolístico, e isso não quer dizer que não queira cumprir meus sonhos. Penso que tem que sair campeão com o São Paulo, depois se sair para o exterior, vou da melhor maneira", afirmou.

Isso significa que, apenas se chegar uma ótima proposta no meio do ano, ele sairá do time, pois as duas competições que o clube participa acabam só no final do ano. "Gostaria muito que ganhássemos tudo, mas para isso precisamos trabalhar muito. O clube precisa de um título e nós estamos aqui para isso. Não podemos falhar", comentou.

Na quinta-feira a equipe volta a campo depois de mais de duas semanas sem jogos oficiais. O técnico Rogério Ceni teve tempo de preparar o time para o duelo contra o Defensa y Justicia, da Argentina, no Morumbi, e a equipe precisa vencer para continuar na Copa Sul-Americana porque o primeiro confronto terminou empatado sem gols.

"O jogo empatou na Argentina e vamos enfrentar uma equipe difícil, que tem seus sonhos também, então temos de manter a calma. Vai ser o primeiro jogo depois de dias parados, e temos de começar com o pé direito. Logicamente queremos dar alegria ao torcedor, à família são-paulina. Estamos preparados para assumir cada desafio", avisou Cueva.