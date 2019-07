Cueva terá dez dias de folga e vai desfalcar o Santos contra o Bahia

O Santos voltará a jogar em 13 de junho, contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, mas o retorno do meia Cueva ao time vai demorar um pouco mais. O peruano vai ter dez dias de folga após o fim da participação da seleção peruana na Copa América e só se reapresentará ao técnico Jorge Sampaoli no dia 17.

Cheio de estrangeiros em seu elenco, o Santos teve três jogadores convocados para a competição de seleções no País, mas Cueva é o único envolvido na competição, pois a seleção peruana está classificada à final, marcada para domingo, no Maracanã, diante do Brasil.

O paraguaio Derlis González e o venezuelano Soteldo foram eliminados com suas seleções nas quartas de final. Eles também tiveram alguns dias de folga e estão com a reapresentação prevista para a próxima segunda-feira, no CT Rei Pelé.

A situação é parecida com a de Bryan Ruiz, que defendeu a Costa Rica na Copa Ouro, caindo nas quartas de final, tanto que a sua volta ao Santos também está marcada para o início da próxima semana. A diferença é que o meia está fora dos planos do técnico Jorge Sampaoli e ainda nem foi utilizado nesta temporada.

Com esses retornos, Derlis e Soteldo já estarão à disposição do treinador para o duelo com o Bahia, marcado para 13 de julho, no estádio de Pituaçu, válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Já Cueva só poderá voltar a atuar pelo Santos em 21 de julho, diante do Botafogo, no Engenhão.

Antes da retomada do Brasileirão e sem os estrangeiros convocados para a Copa América, o Santos disputará um jogo-treino contra a Ponte Preta. Será neste sábado, às 10 horas, no CT Rei Pelé.