Cueva treina com titulares e pode recuperar espaço no São Paulo

Uma conversa do técnico Dorival Junior com dez jogadores do São Paulo no final do treino desta terça-feira, 19, pode indicar a base do time que deverá entrar em campo contra o Corinthians, no próximo domingo. A vaga em aberto deve ser disputada por Cueva, Gomez e Jucilei.

O grupo de jogadores que se reuniu com o treinador foi: Sidão, Militão, Arboleda, Rodrigo Caio, Júnior Tavares, Petros, Hernanes, Lucas Fernandes, Marcos Guilherme e Lucas Pratto. Antes da conversa, Cueva e Thomaz treinaram com este mesmo grupo, formando uma linha com 12 atletas.

Cueva quer recuperar seu espaço no time, perdido para Lucas Fernandes, e tem chance de voltar a ser titular já no próximo domingo, no clássico no Morumbi. O peruano teve uma boa atuação no triunfo do São Paulo sobre o Vitória por 2 a 1, com direito a gol olímpico, e tem a cofiança de Dorival.

Mas a intenção do treinador é manter Lucas Fernandes. Com isso, as ausências de Gomez e Jucilei na conversa ao final do treino só reforçaram o mistério sobre quem deve ser titular no meio campo tricolor no domingo: um deles, ou Cueva. O argentino teve sua chance no último domingo, mas não se destacou. Jucilei, que cumpriu suspensão, está disponível para o clássico.