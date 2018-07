Cueva veste a camisa do São Paulo e planeja: 'Quero jogar o Mundial'

O São Paulo apresentou nesta sexta-feira o meia peruano Christian Cueva, de 25 anos. O jogador veio do Toluca por contrato de quatro anos e mesmo sem poder atuar na Copa Libertadores por já ter defendido a equipe mexicana, o reforço demonstrou torcida pelo título para poder realizar o sonho de disputar o Mundial de Clubes, no Japão, no fim do ano.

"É uma pena, porque me eu gostaria de estar nessa Libertadores com o São Paulo. Estive com Toluca, fico agradecido pela oportunidade de jogar pelo clube. Mas vou comemorar se formos campeão e vou jogar o Mundial de Clubes com o São Paulo", disse o peruano. Cueva vai usar a camisa 13, número vago no elenco com o fim do empréstimo de Wilder Guisao, que voltou ao Toluca.

Cueva chegou ao clube na quarta-feira e na quinta fez o primeiro treino. A estreia deve ser na quarta-feira da próxima semana, contra o Fluminense, no Morumbi. Até lá o jogador deve estar com a documentação reguralizada para poder estrear pelo São Paulo. "Sempre acompanhei o São Paulo, é um clube conhecido internacionalmente. É um sonho se tornando realidade", comentou.

O peruano enfrentou o São Paulo pelas oitavas de final da Copa Libertadores e se apresentou ao clube ao fim da participação da seleção do seu país na Copa América Centenário. Durante a competição, o jogador enfrentou o Brasil, marcou um belo gol contra o Equador e conversou bastante com Guerrero, atacante do Flamengo, sobre o futebol brasileiro.

"Conversei muito com Paolo, creio que seja um jogador que foi muito bem no futebol brasileiro. O Paolo tem um grande respeito pelo São Paulo e isso é importante no futebol. O São Paulo é tricampeão da Libertadores, no meu país isso dá muito o que falar. Todos estão contentes por esse momento", disse o jogador, contratado por R$ 8,8 milhões.