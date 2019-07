Cueva volta a treinar no Santos, mas não tem retorno garantido ao time

Cueva está de volta ao Santos. Nesta quarta-feira, como acertado previamente, o meia peruano se reapresentou ao técnico Jorge Sampaoli depois de um período de dez dias de folga, retomando a rotina de treinos no clube após defender a sua seleção nacional na Copa América.

A presença de Cueva na atividade, realizada no CT Rei Pelé, não significa, porém, o seu retorno imediato ao Santos. Afinal, o meia está inativo desde a decisão da Copa América, em 7 de julho, quando a seleção brasileira derrotou o Peru por 3 a 1.

Por isso, sua utilização no duelo de domingo contra o Botafogo, no Engenhão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro não está garantida. A utilização de Cueva dependerá da sua condição física, algo que será avaliado com a sequência de treinos.

O peruano, aliás, foi o último dos três jogadores do Santos convocados para a Copa América a retornar ao CT Rei Pelé. Os atacante Soteldo e Derlis González também tiveram dez dias de folga, mas retornaram antes, pois suas seleções foram eliminadas nas quartas de final.

No último sábado, aliás, o venezuelano foi titular e um dos destaques do Santos na vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, no estádio de Pituaçu, pela décima rodada do Brasileirão. Já o paraguaio até foi relacionado, mas não deixou o banco de reservas.

Com a presença de Cueva, o treino do Santos nesta quarta-feira no CT Rei Pelé foi fechado às imprensa, com apenas o aquecimento sendo liberado. E essa parte do trabalho não teve a presença do volante Jobson que sofreu entrose no tornozelo direito durante partida do Campeonato Brasileiro de Aspirantes na semana passada. Ele deverá ser desfalque no duelo com o Botafogo, assim como aconteceu contra o Bahia.