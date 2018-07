Cueva volta e Everton e Rojas são poupados em treino do São Paulo

Após defender a seleção do Peru na Copa do Mundo da Rússia, o meia Cueva se reapresentou ao São Paulo nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda. O jogador estava de folga desde a queda da equipe peruana no Mundial, ainda na fase de grupos. O Peru disputou sua última partida em solo russo no dia 26 de junho, contra a Austrália.

+ Petros se despede do São Paulo, agradece à torcida e promete voltar

+ Recém-contratado, Bruno Peres fala sobre jogar no São Paulo: 'Sonho de criança'

Em seu retorno ao clube paulista, Cueva trabalhou no REFFIS. Fez apenas atividades aeróbicas, de acordo com a programação da equipe. O restante do elenco trabalhou no gramado, num coletivo em campo reduzido, sob a orientação do técnico Diego Aguirre.

O São Paulo apostava num bom desempenho do meio-campista na Copa da Rússia para tentar negociá-lo em seu retorno. Cueva, contudo, deixou a desejar, apesar de ao menos uma boa exibição individual com a seleção peruana, que não conseguiu avançar às oitavas de final.

O Independiente, da Argentina, chegou a demonstrar interesse em contar com o jogador, mas o São Paulo aparentemente declinou da proposta. O peruano perdeu espaço na equipe desde que Aguirre assumiu o comando do time, em março.

Enquanto Cueva fazia trabalho físico no REFFIS, os demais jogadores foram a campo nesta segunda, na reapresentação após folga no fim de semana, dando sequência à intertemporada, em preparação para o retorno do Brasileirão.

Mas a comissão técnica decidiu preservar os meias-atacantes Everton e Rojas. A dupla fez apenas exercício físico com os preparadores. Na atividade, o time titular do São Paulo atuou com Sidão; Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Jucilei, Hudson e Nenê; Paulinho, Diego Souza e Tréllez.