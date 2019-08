Cuiabá afunda São Bento na zona da degola e volta a sonhar com o G4 da Série B

O Cuiabá segue em franca evolução no Campeonato Brasileiro da Série B. Na noite deste sábado, o time do Mato Grosso chegou ao oitavo jogo de invencibilidade ao vencer o São Bento, por 3 a 2, na Arena Pantanal, pela 15.ª rodada. O atacante Júnior Todinho foi o destaque com dois gols.

Ainda sem perder depois da pausa para a Copa América, o Cuiabá chegou aos 23 pontos e subiu para a sétima colocação. Por outro lado, o São Bento estacionou nos 13 e, em 19.º lugar, corre o risco de terminar a rodada na lanterna. Com isso, o Criciúma precisa de um empate com o Sport, neste domingo, em casa, para deixar o último lugar.

O Cuiabá começou a partida em cima do São Bento e chegou ao gol aos 20 minutos. Felipe Marques foi travado pela zaga e a bola sobrou para Júnior Todinho finalizar de primeira, no cantinho de Gabriel Félix. Os donos da casa ainda tiveram um gol anulado antes do intervalo, pois Rodolfo foi flagrado em posição irregular.

A etapa final foi bastante movimentada na capital mato-grossense. Aos seis minutos, Júnior Todinho fez o segundo do Cuiabá em chute de fora da área. Depois disso, o São Bento acordou e conseguiu diminuir aos 27 em cabeceio de Zé Roberto no cantinho de Victor Souza.

Dois minutos depois, porém, Alê acertou o ângulo de Gabriel Félix em chute de fora da área. Quando parecia que o jogo estava decidido, Marcos Martins fez o segundo do São Bento aos 32. Nos minutos finais, o time paulista pressionou, mas não conseguiu o empate.

O Cuiabá volta a campo no próximo sábado, contra o América-MG, às 19 horas, no Independência, em Belo Horizonte. No mesmo dia, mas às 11 horas, o São Bento receberá o Paraná, no Walter Ribeiro, em Sorocaba. Os jogos são válidos pela 16.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 3 X 2 SÃO BENTO

CUIABÁ - Victor Souza; Jonas, Leandro Souza, Anderson Conceição e Paulinho; Escobar, Jean Patrick (Djavan) e Alê; Felipe Marques (Marino), Júnior Todinho (Hugo Cabral) e Rodolfo. Técnico: Itamar Schülle.

SÃO BENTO - Gabriel Félix; Marcos Martins, Wesley, Guilherme Mattis e Mansur; Fábio Bahia, Vinícius Kiss e Pablo (Rodolfo); Caio Rangel (Cafu), Rafael Silva (Zé Roberto) e Paulinho Bóia. Técnico: Doriva.

GOLS - Júnior Todinho, aos 20 minutos do primeiro tempo; Júnior Todinho, aos seis, Zé Roberto, aos 27, Alê, aos 29, e Marcos Martins aos 32 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Batista Raposo (DF).

CARTÕES AMARELOS - Júnior Todinho, Jonas, Jean Patrick e Anderson Conceição (Cuiabá); Marcos Martins, Guilherme Mattis e Paulinho Bóia (São Bento).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).