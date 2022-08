Cuiabá anuncia contratação de Deyverson, herói do título do Palmeiras na Libertadores

Autor do gol do título do Campeonato Brasileiro de 2018 e da Copa Libertadores de 2021 pelo Palmeiras, Deyverson é novo reforço do Cuiabá para a sequência do Campeonato Brasileiro. O atacante desembarcou nesta quarta-feira em Mato Grosso, realizou exames e assinou contrato.

No primeiro semestre de 2022, Deyverson disputou nove jogos e marcou um gol pelo Palmeiras. Aos 31 anos, o centroavante soma passagens pelo futebol europeu, onde atuou por Belenenses, Benfica, Alavés e Levante.

Deyverson é a segunda contratação do Cuiabá nesta janela de transferências. A primeira foi o meia-atacante Gabriel Pirani, contratado por empréstimo do Santos até o fim do ano. A diretoria do clube tem até o dia 15 para tentar novos reforços.

Deyverson não atua em uma partida oficial desde 20 de março, quando participou de apenas 16 minutos da partida do Palmeiras contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Paulista.

O atacante foi o herói do título alviverde na última edição da Libertadores, ao marcar o gol da vitória na prorrogação do duelo com o Flamengo, no estádio Centenário de Montevidéu, no Uruguai.