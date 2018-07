Cuiabá assume liderança do Grupo A na Série C O Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C tem um novo líder. É o Cuiabá, que, mesmo vacilando em casa ao empatar com o CRB, por 1 a 1, nesta quarta-feira, chegou aos 14 pontos. Assim, igualou a pontuação do Sampaio Corrêa, ambos com campanhas absolutamente iguais em sete rodadas.