Cuiabá e Atlético-GO empatam jogo com dois tempos distintos na Arena Pantanal

Em um jogo equilibrado, Cuiabá e Atlético-GO empataram por 1 a 1, neste sábado à noite, na Arena Pantanal, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Os goianos foram melhores no primeiro tempo e marcaram com Jorginho, mas os cuiabanos dominaram o segundo tempo e empataram com Rodriguinho.

O resultado deixou o Cuiabá com sete pontos, em quarto lugar, dormindo dentro do G-4. O Atlético-GO, ainda sem vencer, agora soma três pontos, em 17º lugar e dentro da zona de rebaixamento.

O Cuiabá iniciou o jogo tentando fazer pressão desde os primeiros minutos. Aos 14 minutos, o volante Marcão apareceu na área para dar uma cabeçada e exigir grande defesa de Ronaldo. Mas o Atlético-GO reagiu e também levou perigo ao goleiro Walter, que fez boas defesas em chutes de longe. O primeiro com Luiz Fernando e depois com Wellington Rato.

Acostumado a atuar nos contra-ataques, o time goiano abriu o placar aos 44 minutos. Jorginho começou a jogada pelo lado esquerdo ao lançar Léo Pereira, que cruzou. Luiz Fernando falhou no primeiro chute, mas a bola resvala no zagueiro Empereur e sobra para o chute cruzado de Jorginho.

Apesar do gol goiano, o primeiro tempo foi equilibrado, inclusive com leve vantagem de posse de bola do Cuiabá: 53% a 47%. O jogo também foi amarrado e com mais de 20 faltas. O reinício de jogo sofreu atraso de três minutos por um problema no funcionamento do VAR. O segundo tempo começou sem o equipamento, que voltou a funcionar bem ainda no segundo minuto.

O técnico Pintado colocou o meia Rodriguinho no lugar de Marquinhos para ganhar mais agressividade no Cuiabá. Aos quatro minutos, Valdívia entrou na área em velocidade, mas Ronaldo defendeu. No minuto seguinte após cruzamento da direita de João Lucas, o zagueiro Marllon pega por baixo na bola e isola sobre o travessão. Sem gols, Elton entrou no lugar de André aos 11 minutos, as quem assustou foi o Atlético com Léo Pereira sendo lançado na área pelo lado esquerdo e finalizando, mas defendido por Walter.

A melhor chance do empate aconteceu aos 28 minutos, após um cruzamento de Uendel, pelo lado esquerdo. A bola sobrou para Marcão Silva que foi em direção ao gol e chutou em cima do goleiro Ronaldo, que fez a defesa parcial. A bola passou por baixo de seu corpo, mas ele se recuperou.

Com maior volume de jogo, o Cuiabá empatou aos 36 minutos. O levantamento do lado direito foi desviado de cabeça por Elton e a bola explodiu na trave direita. Na volta Rodriguinho, de peixinho, mandou para as redes.

Aos 44 minutos, Walter salvou o Cuiabá de derrota com duas defesas seguidas. Ele rebateu o chute de frente de Shaylon e depois defendeu o chute de Léo Pereira, ganhando aplausos da torcida.

Pela quinta rodada do Brasileiro, o Cuiabá vai enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, domingo, às 18h. No mesmo dia, porém, a partir das 16h, o Atlético-GO recebe o Goiás, no clássico goiano. Antes disso, ambos vão atuar pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Na terça-feira, o Cuiabá recebe o Racing-ARG, enquanto na quarta-feira, o Atlético-GO também atua em casa diante do Defensa Y Justicia-ARG.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 1 X 1 ATLÉTICO-GO

CUIABÁ - Walter; João Lucas, Marllon, Alan Empereur e Uendel; Marcão Silva (Rivas), Pepê, Valdívia (Alesson) e Marquinhos (Rodriguinho); André (Elton) e Everton (Felipe Marques). Técnico: Pintado.

ATLÉTICO-GO - Ronaldo; Dudu, Wanderson, Ramon Menezes e Jefferson (Arthur Henrique); Baralhas, Marlon Freitas, Luiz Fernando (Shaylon) e Jorginho (Airton); Wellington Rato (Churín) e Léo Pereira. Técnico: Umberto Louzer.

GOLS - Jorginho, aos 44 minutos do primeiro tempo; Rodriguinho, aos 36 do segundo.

ÁRBITRO - Douglas Marques das Flores (SP).

CARTÕES AMARELOS - Everton e João Lucas (Cuiabá).

RENDA - R$ 88.550,00.

PÚBLICO - 4.517 torcedores.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).