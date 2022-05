Cuiabá demite técnico Pintado após eliminação na Copa do Brasil

Poucas horas após a eliminação do Cuiabá na Copa do Brasil, a direção do clube do Mato Grosso anunciou a saída do técnico Pintado. Ele não resistiu à queda diante do Atlético-GO nos pênaltis, depois de um empate sem gols na Arena Pantanal, pela terceira fase da competição nacional.

"O Cuiabá informa que Pintado não é o mais técnico do time nesta temporada. O auxiliar-fixo da casa, Luiz Fernando Iubel, assume interinamente até a contratação de um novo profissional", anunciou a diretoria cuiabana, na madrugada desta quinta-feira, pelas redes sociais.

Leia Também Santos empolga, goleia Cuiabá e segue entre os líderes do Brasileirão

A demissão encerra a curta passagem de Pintado no comando da equipe. Ele chegou ao clube no início de fevereiro e havia acabado de completar três meses no time. Mesmo em tão pouco tempo, ele conseguiu liderar o Cuiabá na conquista do Estadual - venceu os dois jogos contra o União Rondoniense por 3 a 2 e 4 a 0.

Também levou a equipe à terceira fase da Copa do Brasil e, no Brasileirão, deixou o time no 11º posto da tabela, com sete pontos após duas vitórias, um empate e duas derrotas. "O Dourado agradece ao treinador pelo período que comandou o time e deseja boa sorte no decorrer da carreira", registrou a direção do Cuiabá.

Sob o comando do interino Luiz Fernando Iubel, o time do Mato Grosso volta a campo no domingo para enfrentar o São Paulo, no estádio do Morumbi, pela sexta rodada do Brasileirão.