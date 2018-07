Cuiabá e ASA saem da zona de rebaixamento e Tombense surpreende na Série C

Na Arena Pantanal, Cuiabá e ASA ficaram no empate por 1 a 1 na capital mato-grossense e saíram da zona do rebaixamento. Com isso, as duas equipes chegaram a seis pontos e deixaram Moto Club e Salgueiro para trás, com cinco.

Pela mesma chave, o Sampaio Corrêa voltou à briga pela classificação ao derrotar o Salgueiro por 1 a 0, no estádio Nhozinho Santos, em São Luís (MA). O time maranhense assumiu o quinto lugar, com 11 pontos, mesma pontuação o Remo, que leva vantagem no saldo de gols (1 a -2).

O Ypiranga, por outro lado, perdeu a chance de encostar nos líderes do Grupo B. Os gaúchos acabaram derrotados pelo Tombense por 1 a 0, no Colosso da Lagoa, em Erechim (RS). O resultado tirou o time mineiro da zona da degola. A equipe assumiu o sexto lugar, com nove pontos, mesma pontuação do time gaúcho, que tem saldo de gols melhor (2 a -1).