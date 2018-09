Cuiabá e Botafogo-SP empatam sem gols pelas semifinais da Série C

Após garantirem o acesso para a próxima edição da Série B, Cuiabá e Botafogo de Ribeirão Preto começaram a disputar, neste domingo, uma vaga na decisão do Campeonato Brasileiro da Série C. Jogando na Arena Pantanal, os clubes empataram por 0 a 0, no primeiro duelo da semifinal.

Os dois times voltarão a se enfrentar no próximo sábado, às 17 horas, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Com o empate, os semifinalistas jogarão por uma vitória simples. Em caso de um novo empate, por qualquer resultado, a classificação será definida nos pênaltis.

O primeiro dos confrontos que vai definir o outro finalista da Série C também terminou sem gols, no último sábado. O empate entre Bragantino e Operário mantém as duas semifinais totalmente indefinidas.

A primeira etapa do confronto deste domingo contou com poucas emoções. Esperando o adversário tomar a iniciativa do jogo, o Botafogo-SP não criou nenhuma oportunidade de real perigo no primeiro tempo. Com isso, o Cuiabá tomou a iniciativa, mas também sem grande sucesso, não conseguindo furar o bloqueio adversário.

O ritmo do jogo na volta do intervalo foi parecido, mas desta vez o Cuiabá conseguiu chegar um pouco mais ao ataque. As chances claras de gol foram criadas apenas pelo time mandante. O Botafogo, no entanto, se segurou bem na defesa e manteve o placar zerado até o apito final.