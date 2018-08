Cuiabá empata com Atlético-AC, avança à semi e garante o acesso à Série B

O Cuiabá disputará pela primeira vez em sua história a Série B do Campeonato Brasileiro em 2019. Nesta noite de segunda-feira, a equipe mato-grossense empatou com o Atlético Acreano, por 2 a 2, no jogo de volta das quartas de final da Série C. Além de conquistar o acesso, é semifinalista e segue vivo na briga pelo título da terceira divisão nacional.

A partida foi disputada no estádio Florestão, em Rio Branco (AC). Como havia vencido o jogo de ida por 2 a 0, que foi disputado na semana passada na Arena Pantanal, o Cuiabá confirmou sua vaga. Alê e Bruno Sávio marcaram os gols do time de Mato Grosso, que abriu 2 a 0, e depois levou o empate com gols de Rafael Barros e Diego. O Atlético precisava vencer por três gols de diferença.

A classificação do time do Mato Grosso definiu também os dois confrontos semifinais. O Cuiabá vai enfrentar o Botafogo-SP, que eliminou o Botafogo-PB. O primeiro confronto será na Arena Pantanal e o segundo em Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz.

O outro duelo que valerá vaga na decisão será entre Bragantino e Operário-PR, com o time paulista disputando o primeiro jogo em casa. Os confrontos dessa nova fase devem ser disputados já no próximo final de semana, mas os locais, datas e horários ainda precisam ser confirmados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta terça-feira.