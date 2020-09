Cuiabá ganha do Oeste por 3 a 0 em casa e assume a liderança isolada da Série B

O Campeonato Brasileiro da Série B tem um novo líder. É o Cuiabá, que venceu o Oeste por 3 a 0, neste sábado, na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela 10.ª rodada. Agora com 21 pontos, o time do Mato Grosso supera o Paraná, segundo colocado com 20, e a Ponte Preta, em terceiro com 18.

O Oeste continua na zona de rebaixamento, caindo para o 19.º e penúltimo lugar com seis pontos, ficando na frente apenas do Sampaio Corrêa, que tem quatro, porém com três jogos a menos.

O jogo foi praticamente definido nos primeiros 20 minutos, quando o time do Mato Grosso se impôs no ataque e marcou dois gols. O primeiro saiu aos 14, quando Maxwell recebeu a bola pelo lado esquerdo do ataque, entrou em diagonal e bateu forte sem chances de defesa.

Pouco tempo depois saiu o segundo. Após o levantamento na área, o zagueiro Everton Sena subiu e desviou com um leve toque de cabeça. Os gols tiraram a tranquilidade do Oeste, que não chegou no ataque e ainda correu riscos de ser vazado mais vezes.

O Oeste melhorou no segundo tempo e criou boas chances. Aos 22 minutos, Marlon chutou cruzado e rasteiro, com a bola tocando no pé na trave. Na sequência, após cruzamento no alto, Tite cabeceou, mas o goleiro João Carlos mandou a bola para escanteio.

O time paulista ainda teve um pênalti a seu favor. Após o chute de Bobô, a bola tocou no braço de Everton Sena. Na cobrança, aos 28 minutos, Mazinho chutou bem no canto esquerdo, mas João Carlos fez a defesa ao mandar para escanteio.

No contra-ataque, o Cuiabá acertou o travessão de Glauco aos 35 minutos em um chute de chapa de Jean Patrick e ampliou aos 41. Felipe Marques roubou a bola na intermediária, avançou em velocidade e, dentro da área, finalizou no alto.

Pela 11.ª rodada, o Cuiabá estará em campo nesta terça-feira diante do Operário-PR, em Ponta Grossa (PR), a partir das 20 horas. O Oeste de novo vai atuar fora de casa. Desta vez em Salvador contra o Vitória, no estádio Barradão, no próximo sábado, a partir das 16h30.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 3 x 0 OESTE

CUIABÁ - João Ricardo; Hayner, Ednei, Everton Sena e Lucas Hernández; Matheus Barbosa (Luiz Gustavo), Elvis (Jean Patrick) e Rafael Gava; Felipe Ferreira (Yago), Maxwell (Felipe Marques) e Jenison (Marcinho). Técnico: Marcelo Chamusca.

OESTE - Glauco; Eder Sciola (Matheus Rocha), Matheus Dantas, Sidmar e Salomão; Betinho (Tite), Yuri, Caio (Nilton) e Mazinho; Bobô e Luan (Marlon). Técnico: Renan Freitas.

GOLS - Maxwell, aos 14, e Everton Sena, aos 20 minutos do primeiro tempo; Felipe Marques, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - João Carlos e Matheus Barbosa (Cuiabá); Luan, Mazinho e Yuri (Oeste).

ÁRBITRO - Rodrigo Batista Raposo (DF).

RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).