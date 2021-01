Cuiabá mantém Paraná na zona de rebaixamento e fica a um ponto do acesso à Série A

O Cuiabá está a um ponto de seguir os mesmos passos de América-MG e Chapecoense. Ao vencer o Paraná por 2 a 0, na noite desta terça-feira, no estádio Durival Britto, em Curitiba, pela 36.ª rodada, o clube mato-grossense se aproximou do inédito acesso na Série B do Campeonato Brasileiro.

Elvis e Yago fizeram os gols que garantiram o Cuiabá na terceira colocação com 61 pontos, seis a mais do que o quinto colocado o Juventude, com 55. O Paraná, enquanto isso, ocupa a 18.ª colocação com 36 pontos e segue ameaçado de cair pra a Série C.

Os dois times fizeram um jogo morno, sem grandes chances. O meio-campista Elvis salvou o primeiro tempo. Ele recebeu de Lucas Ramon e abriu o marcador, de peixinho, para o Cuiabá. O goleiro Renan não teve chance.

No segundo tempo, o Paraná foi em busca do empate e Renan Bressan tentou, mas João Carlos pegou a finalização. O Cuiabá manteve a calma e ampliou aos 28 minutos. Yago recebeu em profundidade de Matheus Barbosa e tocou por cima de Renan para garantir a vitória dos mato-grossenses.

Na 37.ª e penúltima rodada, o Paraná visitará o lanterna e rebaixado Oeste na Arena Barueri, na próxima terça-feira, às 19h15. Antes, na sexta-feira, o Cuiabá receberá o Sampaio Corrêa na Arena Pantanal, às 21h30.

FICHA TÉCNICA:

PARANÁ 0 X 2 CUIABÁ

PARANÁ: Renan; Paulo Henrique, Rafael Lima, Philipe Maia e Jean Victor; Karl, Higor Meritão (Kaio), Renan Bressan e Juninho (Andrew); Bruno Lopes e Gabriel Pires (Guilherme Biteco). Técnico: Márcio Coelho.

CUIABÁ: João Carlos; Lucas Ramon, Ednei, Anderson Conceição e Romário; Auremir, Rafael Gava (Nenê Bonilha) e Elvis (Matheus Barbosa); Jenison (Felipe Ferreira), Marcinho (Yago) e Felipe Marques (Willians Santana). Técnico: Allan Aal.

GOLS: Elvis, aos 15 minutos, do primeiro tempo. Yago, aos 28 minutos, do segundo tempo.

ÁRBITRO: Bruno Arleu de Araújo (RJ).

CARTÕES AMARELOS: Renan Bressan, Romário e Auremir.

LOCAL: Estádio Durival Britto, em Curitiba (PR).