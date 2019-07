Cuiabá marca aos 50 do 2º tempo e arranca empate com Sport na Série B

Com gol de Anderson Conceição aos 50 minutos do segundo tempo, o Cuiabá buscou o empate por 1 a 1 diante do Sport, nesta segunda-feira, na Arena Pantanal, pela décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O goleiro Maílson, que defendeu o pênalti cobrado por Rincon, vinha sendo o nome da partida, mas acabou sendo vazado no fim.

Com o resultado, o Cuiabá se garantiu fora da zona de rebaixamento por mais uma rodada. O time do Mato Grosso é o 13º colocado, com 12 pontos, contra oito do São Bento, o 17º, que abre o grupo da degola. Já o Sport perdeu a oportunidade de assumir a vice-liderança e ficou em quarto, com 17, podendo ainda ser ultrapassado por Botafogo-SP, Londrina, Figueirense e Paraná, todos com 16, e que ainda não vai atuar na rodada.

O primeiro tempo foi movimentado, apesar das poucas chances claras de gol. O Cuiabá teve mais volume de jogo e chegou a ter um pênalti marcado aos 20 minutos. Rafael Thyere tentou sair jogando e perdeu a bola para Alê. Rincon ficou com a sobra, dentro da área, e chutou. A bola bateu no braço do defensor, em cima da linha. O próprio camisa 9 foi para a cobrança e parou na defesa de Maílson.

O Sport respondeu aos 35 minutos, em um lance bizarro. Sander cruzou, Victor Souza falhou e viu a bola o encobrir. O gol só não saiu, pois Anderson Conceição chegou para afastar. Na sobra, Leandrinho chutou em cima da defesa.

Antes do apito final da primeira etapa, o Cuiabá criou duas oportunidades. Na primeira, Rincon mandou rente à trave. Logo na sequência, Escudero tentou surpreender em cobrança de escanteio e buscou o gol olímpico, mas Maílson acabou garantindo o empate parcial.

O Sport voltou mais ligado no segundo tempo e precisou de apenas dois minutos para abrir o marcador. Após cobrança de escanteio de Guilherme, Yago desviou de cabeça para fazer 1 a 0. A resposta veio com Rincon. O atacante teve outra grande chance de marcar, mas viu Rafael Thyere tirar a bola em cima da linha.

Apesar da desvantagem, o Cuiabá não desistiu, mas começou a encontrar dificuldade de passar pela forte marcação do Sport. Em uma das boas jogadas do time do Mato Grosso, Felipe Marques invadiu a área e mandou muito perto do gol defendido por Maílson. A equipe da casa pressionou e Anderson Conceição obrigou o goleiro a fazer um milagre.

Mas o Cuiabá lutou até o último minuto e acabou achando o empate aos 50 minutos. Em novo duelo entre Maílson e Anderson Conceição, o zagueiro recebeu dentro da área e cabeceou no fundo das redes, no apagar das luzes.

Na 11ª rodada, o Sport enfrentará o Brasil de Pelotas na próxima segunda-feira, às 20h, na Ilha do Retiro, no Recife. No dia seguinte, às 19h15, o Cuiabá visitará o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 0 X 1 SPORT

CUIABÁ - Victor Souza; Jonas, Willian Barão, Anderson Conceição e Paulinho; Escobar, Alê, Djavan (Jean Patrick) e Escudero (Toty); Felipe Marques e Rincon (Caio Dantas). Técnico: Itamar Schulle.

SPORT - Maílson; Noberto, Rafael Thyere, Adryelson e Sander (Raul Prata); Charles (Ronaldo), Yago e Leandrinho; Guilherme, Ezequiel e Hernane (Elton). Técnico: Guto Ferreira.

GOLS - Yago, aos dois, e Anderson Conceição, aos 50 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Andre Luiz de Freitas Castro (GO).

CARTÕES AMARELOS - Escobar, Paulinho e Toty (Cuiabá); Élton, Ezequiel e Rafael Thyere (Sport).

RENDA - R$ 140.335,00

PÚBLICO - 7.802 presentes.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).