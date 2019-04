Cuiabá marca nos acréscimos e derrota o Criciúma na sua estreia na Série B

Depois de decepcionar a sua torcida no Campeonato Catarinense, o Criciúma não começou bem a sua participação na Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo jogando neste sábado no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC), perdeu por 1 a 0 para o Cuiabá, atual tricampeão do Mato Grosso e um dos times vindos da Série C. O gol da vitória foi anotado por Junior Todinho, aos 48 minutos do segundo tempo.

O primeiro tempo foi muito ruim tecnicamente, mesmo porque os dois times se estudaram demais. A ponto de nenhum dos clubes criar uma chance real para marcar. O Criciúma ainda perdeu, machucado, o goleiro Bruno Grassi aos 18 minutos. Ele foi substituído por Paulo Gianezini.

No intervalo, o técnico Gilson Kleina ainda tentou dar um novo ânimo ao seu ataque, tirando Reis para a entrada de Lúcio Flávio. Mas quem quase abriu o placar foi o visitante, em uma cabeçada do zagueiro Edson Borges que acertou a trave. No rebote, ele mesmo chutou para fora.

Gilson Kleina logo usou a sua terceira troca, tirando o atacante Andrew para a entrada do volante Eduardo. Uma tentativa para equilibrar as ações em campo. Até segurou o ímpeto do time do Mato Grosso, porém em nada melhorou a produção ofensiva.

A melhor chance de gol foi a favor do Cuiabá aos 30 minutos, em um chute de longa distância de Rodolfo. O goleiro deu rebote e Toty, desequilibrado, chutou para fora. A bola saiu lentamente. Aos 35, após pressão dentro da área, Lúcio Flávio deu a bicicleta, porém a bola passou por cima do travessão.

Esta foi a única jogada clara do time catarinense. Tanto que o goleiro Victor Souza, do Cuiabá, quase deixou o campo com o uniforme limpo. Ele só foi exigido aos 42 minutos, após pressão dos mandantes e chute rasteiro de Maicon que o arqueiro deu rebote aliviado pela defesa.

A principal chance do Criciúma saiu aos 45 minutos, após cruzamento da direita, desvio de Sandro e grande defesa de Victor Souza, que espalmou para o lado e depois Jonas salvou quase em cima da linha de gol. O time da casa ainda reclamou de um possível soco de Edson Borges na bola dentro da área, em uma dividida com Sandro. Seria um pênalti.

O pior para o Criciúma aconteceu aos 48 minutos. Após um estourão da defesa, Junior Todinho puxou o contra-ataque, carregou a bola e dentro da área chutou cruzado tirando do alcance do goleiro, marcando o gol da vitória do Cuiabá.

Na segunda rodada, o Criciúma vai enfrentar a Ponte Preta, em Campinas (SP), na próxima quinta-feira, a partir das 21 horas. O Cuiabá volta a campo no próximo sábado, às 19 horas (de Brasília), em casa diante do Operário-PR.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 0 x 1 CUIABÁ

CRICIÚMA - Bruno Grassi (Paulo Gianezini); Maicon, Léo Santos, Sandro e Caíque; Jean Mangabeira, Wesley e Daniel Costa; Andrew (Eduardo), Reis (Lúcio Flávio) e Vinícius. Técnico: Gilson Kleina.

CUIABÁ - Victor Souza; Toty, Ednei, Edson Borges e Danilo; Marino, Jean Patrick, Alê (Escobar) e Felipe Marques (Rodolfo); Marcos Pato (Jonas) e Júnior Todinho. Técnico: Itamar Schulle.

GOL - Juninho Todinho, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Caíque (Criciúma); Junior Todinho e Jean Patrick (Cuiabá).

ÁRBITRA - Edina Alves Batista (Fifa/SP).

RENDA - R$ 62.660,00.

PÚBLICO - 3.443 torcedores.

LOCAL - Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).