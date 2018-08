Cuiabá supera Atlético Acreano e fica perto do acesso na Série C

O Cuiabá largou na frente na busca pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Atlético Acreano pelo placar de 2 a 0, na noite desta segunda-feira, na Arena Pantanal, na partida de ida das quartas de final.

Com gols de Alê e Edson Borges, um em cada tempo, o Cuiabá controlou o jogo e conquistou um grande resultado para a partida de volta, marcada para a próxima segunda-feira, às 21 horas, no Estádio Florestão, em Rio Branco. O time do Mato Grosso pode perder por até um gol de diferença para avançar à semifinal e obter o acesso.

O Atlético Acreano tem a dura missão de vencer por três gols para seguir com o sonho do acesso. Na atual temporada, o time acreano conseguiu tal feito em duas ocasiões dentro do torneio, no triunfo por 5 a 0 sobre o Juazeirense e na vitória por 3 a 0 contra o ABC. Caso ganhe por dois gols de diferença, a definição do acesso se dará nos pênaltis.

O duelo fechou os confrontos de ida das quartas de final da Série C. E todos ao mandantes venceram. No sábado, o Bragantino fez 3 a 1 no Náutico, no interior paulista. Santa Cruz e Botafogo-PB venceram por 1 a 0, respectivamente, Operário-PR e Botafogo-SP.