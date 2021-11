Cuiabá tem dois gols anulados e empata com o Bahia pelo Brasileirão

No duelo que fechou as disputas deste domingo da 34ª rodada do Brasileirão, Bahia e Cuiabá fizeram uma partida movimentada, mas não saíram do empate sem gols na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Com o resultado, o time mandante chegou a três jogos sem vitória e segue dentro da zona de rebaixamento, enquanto o rival ainda não conseguiu assegurar a permanência na elite.

Com o resultado, o Bahia está estacionado na 17ª colocação com 37 pontos. O Juventude, primeiro time fora do Z-4, tem 39. Já o Cuiabá, que tinha o desejo de chegar ao 'número mágico de 45 pontos' para acabar com as chances de degola, está em 11º com 43 pontos. O time mato-grossense também está na briga por uma vaga na Sul-Americana de 2022.

Jogando em casa, o Bahia dominou boa parte do primeiro tempo, com mais posse de bola, mas não conseguiu transformar isso em chances de gol. Do outro lado, o Cuiabá apostou nos contra-ataques e conseguiu balançar a rede por duas vezes, mas ambos os lances foram anulados pela arbitragem.

Aos 21, Felipe Marques recebeu um lançamento na área e rolou para trás para Rafael Gava, que bateu de primeira para o gol. Mas, a assistente Neuza Ines Back assinalou impedimento no começo da jogada no passe de Max para Felipe. O VAR ainda analisou o lance e o impedimento foi confirmado.

Minutos depois, aos 38, a cena se repetiu. João Lucas cruzou na área e Jenison fez de cabeça, mas o árbitro Raphael Claus viu falta do atacante em cima do zagueiro na subida e anulou o gol. Nos minutos finais, a partida seguiu movimentada, mas o primeiro tempo terminou mesmo zerado.

Na volta do intervalo, o Bahia conseguiu ajeitar o setor ofensivo no vestiário e passou a pressionar desde o começo do segundo tempo. Logo aos nove minutos, depois de uma cobrança de falta cobrada na área, Patrick de Lucca desviou de cabeça, mas Walter fez a defesa. Aos 26, o goleiro fez mais uma boa defesa, desta vez em um chute rasteiro de Rossi.

Do outro lado, o Cuiabá não conseguia sair da defesa e seguiu vendo o Bahia em cima. Aos 30 minutos, Rodriguinho levou a melhor na dividida com Uillian Correia e chutou firme, mas acabou mandando por cima do gol. Nos minutos finais, ambos os times foram para o tudo ou nada, com direito a chute no travessão de Rodallega, mas o duelo terminou mesmo com o placar de 0 a 0.

Os dois times voltam a campo em datas distintas na sequência do Brasileirão. Na próxima sexta-feira, o Bahia recebe o Grêmio, na Arena Fonte Nova, às 19h. Já na outra terça-feira (30), o Cuiabá encara o Palmeiras, na Arena Pantanal, às 22h.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 0 X 0 CUIABÁ

BAHIA - Danilo Fernandes; Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio (Gustavo Henrique) e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Daniel (Rodriguinho), Lucas Mugni (Ronaldo César), Juninho Capixaba e Raí Nascimento (Rossi); Rodellega. Técnico - Guto Ferreira.

CUIABÁ - Walter; João Lucas, Paulão, Alan Empereur e Uendel; Camilo, Pepê (Anderson Conceição), Rafael Gava (Uillian Correia) e Max (Jonathan Cafu); Jenilson (Elton) e Felipe Marques (Lucas Hernández). Técnico - Jorginho Campos.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

CARTÕES AMARELOS - Juninho Capixaba.

PÚBLICO E RENDA - 19.790 pagantes/R$ 413.759,50.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).