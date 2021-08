Cuiabá vence Athletico-PR, se reabilita e sai da zona de rebaixamento

Com gol de Clayson, o Cuiabá conseguiu se reabilitar para sair da zona de rebaixamento do Brasileirão. No começo da noite deste domingo, o time mato-grossense venceu o Athletico-PR, pelo placar de 1 a 0, na Arena Pantanal. Além de ter voltado a vencer após três jogos, os donos da casa complicaram o rival na briga pelo G-6.

Com o resultado, o Cuiabá chegou aos 17 pontos e abriu dois de vantagem do Sport, que tem 15 e é o primeiro time dentro do Z-4. Já o Athletico-PR, mesmo estando na parte de cima da tabela, vem em um momento de baixa. Isso porque, chegou a três derrotas seguidas e segue estacionado com 23 pontos, agora na sexta colocação.

Mas o time paranaense está priorizando, neste momento, a disputa pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Tanto que não usou sua força máxima no início do jogo.

O primeiro tempo até começou movimentado, com as duas equipes procurando espaço para chegar com perigo ao gol adversário, mas as chances claras para tirar o zero do placar foram poucas. Tanto que a melhor chance só veio aos 32 minutos, pelos lados do Athletico-PR. Nicolas cruzou na área, Renato Kayzer desviou e a bola sobrou para Carlos Eduardo cabecear firme, mas acabou mandando por cima do gol.

Na volta do intervalo, a partida entrou em um ritmo maior e graças a isso, o placar foi sair do zero aos 15 minutos. Pepê arriscou de fora da área, a bola carimbou a defesa e sobrou para Clayson, que limpou para a perna direita e bateu na saída do goleiro Santos.

O Athletico-PR até chegou a balançar as redes em uma dividida entre Márcio Azevedo e o goleiro Walter, mas o árbitro marcou falta no lance e invalidou o gol. Por isso, os donos da casa venceram por 1 a 0 e comemoraram bastante.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo (22) para a disputa da 17.ª rodada do Brasileirão. Logo às 11h da manhã, o Cuiabá visita o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo. Um pouco mais tarde, às 16h, o Athletico-PR também terá um rival paulista pela frente ao receber o Corinthians na Arena da Baixada.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 1 X 0 ATHLETICO-PR

CUIABÁ - Walter; João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel; Auremir (Camilo), Pepê (Yuri Lima), Rafael Gava (Uillian Correia) e Clayson (Jonathan Cafú); Danilo Gomes e Jenilson (Elton). Técnico: Jorginho Campos.

ATHLETICO-PR - Santos; Erick (Márcio Azevedo), Zé Ivaldo, Luan Patrick (Abner Vinícius) e Nicolas; Léo Cittadini, Christian e Fernando Canesin (Marcinho); Jaderson (Terans), Renato Kayzer e Carlos Eduardo (Nikão). Técnico: António Oliveira.

GOL - Clayson aos 15 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Alisson Sidnei Furtado (TO)

CARTÕES AMARELOS - Léo Cittadini (Athletico-PR) e Camilo (Cuiabá).

RENDA E PÚBLICO - Portões fechados

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).