Cuiabá vence e vira vice-líder de grupo na Série C; Náutico ganha a 5ª seguida

Mesmo faltando cinco rodadas para o término da fase inicial do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional -, os quatro classificados no Grupo B já estão bem encaminhados. Após os jogos deste sábado, válidos pela 13.ª rodada, o bloco do G4 abriu nove pontos para os demais concorrentes. Existe, portanto, uma diferente equivalente a três rodadas.

Botafogo-SP e Bragantino-SP têm 24 pontos cada, respectivamente, em terceiro e quarto lugares, contra 15 pontos de Luverdense-MT, Tombense-MG e Ypiranga-RS. O Cuiabá-MT é vice-líder com 25 e o Operário-PR lidera com 26 pontos, mas ainda vai entrar em campo neste domingo diante do lanterna Joinville-SC, que tem 10, em Santa Catarina.

O objetivo do Botafogo-SP era vencer o Volta Redonda-RJ para assumir, mesmo que provisoriamente, a liderança. Mas perdeu por 1 a 0. O time fluminense continua vice-lanterna (nono lugar), mas agora com 13 pontos. Em Bragança Paulista (SP), o Bragantino saiu atrás da Tombense e teve que suar para conseguir a virada por 2 a 1.

O Cuiabá manteve a sua campanha regular ao surpreender o Tupi-MG por 3 a 1, em Juiz de Fora (MG). No Mato Grosso, Luverdense e Ypiranga empataram por 2 a 2. Agora passam a se preocupar mais com a ameaça de rebaixamento.

No único jogo válido pelo Grupo A, em Aracaju, no estádio Batistão, o Náutico-PE venceu o Confiança-SE por 3 a 2, de virada. Esta foi a sua quinta vitória seguida e confirmou a vice-liderança com 22 pontos, um atrás do Atlético Acreano-AC. O clube sergipano segue em terceiro, com 19, e há sete rodadas sem vencer.

A rodada vai ter mais cinco jogos neste domingo, quatro deles válidos pelo Grupo A, que envolve times das regiões Norte e Nordeste. No Grupo B, com clubes das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, vai acontecer somente uma partida.

Confira a 13.ª rodada da Série C do Brasileiro:

Sábado

Tupi-MG 1 x 3 Cuiabá-MT

Bragantino-SP 2 x 1 Tombense-MG

Volta Redonda-RJ 1 x 0 Botafogo-SP

Luverdense-MT 2 x 2 Ypiranga-RS

Confiança-SE 2 x 3 Náutico-PE

Domingo

16 horas

Globo-RN x Juazeirense-BA

Joinville-SC x Operário-PR

17 horas

Santa Cruz-PE x Remo-PA

18 horas

Atlético Acreano-AC x Salgueiro-PE

19 horas

Botafogo-PB x ABC-RN