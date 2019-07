Cuiabá vence no Barradão e mantém o Vitória na lanterna da Série B

No retorno de Vitória e Cuiabá à Série B do Campeonato Brasileiro, após um mês de pausa para a disputa da Copa América, o time mato-grossense voltou a vencer. Mesmo jogando fora de casa, no Barradão, em Salvador (BA), o time visitante venceu por 1 a 0 e manteve o adversário na lanterna.

A derrota deixou a equipe baiana com apenas quatro pontos em nove jogos, na 20ª e última posição da Série B. O primeiro time fora da zona do rebaixamento é o São Bento, que já tem oito pontos, quatro a mais que o Vitória. Para piorar a situação, essa foi a sétima derrota em nove jogos do Vitória na Série B, o que levou a equipe a sete jogos seguidos sem vencer.

O Cuiabá também vinha de uma sequência negativa, mas colocou um fim à série de seis jogos sem vitória e atingiu a marca de 11 pontos, na décima colocação.

O Vitória até começou melhor e criou algumas chances, especialmente em cruzamentos da esquerda, utilizando a velocidade de Ruy e Marcelo. No entanto, como vem acontecendo até agora na Série B, o time baiano acabou sofrendo com erros defensivos.

Aos 37 minutos, João Henrique cruzou da direita e o zagueiro Anderson Conceição apareceu sozinho para completar com uma forte testada para o fundo do gol e colocar o Cuiabá em vantagem.

Na segunda etapa, a pressão baiana foi ainda maior. Precisando do gol, o time da casa partiu para o ataque e deixou o adversário acuado no campo de defesa, mas sem conseguir exigir muitas defesas do goleiro Victor Souza.

Aos poucos, o Cuiabá foi equilibrando as ações novamente e evitou uma pressão maior do Vitória. Mais bem postado em campo, o visitante conseguiu administrar a vantagem e segurou o resultado conquistando no primeiro tempo, um importante resultado fora de casa para voltar a vencer após seis jogos.

O Cuiabá volta a campo na próxima segunda-feira, quando recebe o Sport, na Arena Pantanal, em partida que abre a décima rodada da Série B. Na sexta-feira, dia 19 de julho, o Vitória enfrenta o Criciúma novamente no Barradão.

FICHA TÉCNICA: VITÓRIA 0 x 1 CUIABÁ

VITÓRIA - Martín Rodríguez; Matheus Rocha, Everton Sena, Zé Ivaldo (Ramon) e Chiquinho; Baraka, Marciel, Ruy e Felipe Gedoz (Neto Baiano); Marcelo (Wesley) e Anselmo Ramon. Técnico: Osmar Loss.

CUIABÁ - Victor Souza; Jonas, Ednei, Anderson Conceição e Paulinho; Escobar, Djavan, Alê e Felipe Marques (Hugo Cabral); Gilmar (Júnior Todinho) e João Henrique (Marino). Técnico: Itamar Schulle.

GOL - Anderson Conceição, aos 37 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marciel e Ruy (Vitória); Jonas, Ednei, Anderson Conceição e Marino (Cuiabá).

ÁRBITRO - José Henrique de Azevedo Júnior (MA).

RENDA - R$ 38.462,00.

PÚBLICO - 4.215 pagantes.

LOCAL - Estádio do Barradão, em Salvador (BA).