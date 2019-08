Cuiabá vence o CRB no estádio Rei Pelé e fica mais perto do G4 da Série B

O Cuiabá venceu o CRB por 1 a 0, neste sábado, em pleno estádio Rei Pelé, em Maceió, e se reaproximou da zona de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro ao final da disputa da 14.ª rodada. O resultado foi bastante ruim para o time alagoano, que mais uma vez perdeu a chance de entrar no G4 e, de quebra, foi alcançado pelo adversário.

Agora, os dois times estão empatados com 20 pontos. O CRB ainda está um pouco acima, em oitavo lugar, porque tem uma vitória a mais (6 a 5). Antes a cinco pontos do G4, o Cuiabá diminuiu essa distância para três e pulou para o 10.º lugar.

O visitante não se intimidou com o fato de estar jogando fora de casa e adotou uma postura ofensiva desde o início do jogo. Apesar de inconstante, o time mato-grossense conseguiu levar mais perigo quando chegou ao campo de ataque e teve domínio da partida na maior parte do tempo.

O CRB, por sua vez, mostrava muitas limitações quando tinha a bola no pé. Foram muitos erros na hora de último passe e da finalização. A defesa até funcionou e evitou uma pressão maior do adversário, mas a equipe ficou devendo bastante no panorama geral e deixou os torcedores tensos na arquibancada.

O segundo tempo começou mais equilibrado, mas com os dois times tímidos no ataque. No primeiro lance de perigo real, saiu o gol cuiabano. Aos 12 minutos, Fernando Henrique falhou após chute de longe de Jean Patrick e deu o rebote para Felipe Marques colocar dentro da rede.

O CRB sentiu o lance. No momento do gol sofrido, o time estava começando a se soltar e frequentar mais o campo de ataque, apesar da dificuldade em finalizar. Sem forças para reagir, não conseguiu o empate e saiu de campo derrotado.

O CRB volta a campo já nesta terça-feira, quando abre a 15.ª rodada em duelo contra o Atlético Goianiense, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, às 19h15. O Cuiabá espera uma semana e joga apenas no sábado em duelo contra o São Bento, na Arena Pantanal, em Cuiabá, às 19 horas (de Brasília).

FICHA TÉCNICA

CRB 0 x 1 CUIABÁ

CRB - Fernando Henrique; Daniel Borges, Victor Ramos, Wellington Carvalho e Igor; Claudinei, Ewerton Páscoa (Willie) e Felipe Ferreira (William Barbio); Willians Santana (Hugo Sanches) e Alisson Farias e Léo Ceará. Técnico: Marcelo Chamusca.

CUIABÁ - Victor Souza; Jonas, Leandro Souza, Anderson Conceição e Paulinho; Jean Patrick, Marino e Djavan; Júnior Todinho (Toty), Felipe Marques (Rincón)(Caio Dantas) e Rodolfo. Técnico: Itamar Schülle.

GOL - Jean Patrick, aos 12 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alisson Farias, Victor Ramos e William Barbio (CRB); Leandro Souza (Cuiabá).

ÁRBITRO - José Mendonça da Silva Júnior (PR).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).