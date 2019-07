Cuiabá x Sport: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Série B

Cuiabá e Sport se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h (horário de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a segunda na retomada do Campeonato após a pausa para a Copa América.

Cuiabá x Sport terá transmissão no SporTV e no Premiere Futebol Clube.

O Sport tenta voltar ao G-4 do torneio. O rubro-negro pernambucano tem 16 pontos ganhos em nove rodadas está no bolo da briga pelo acesso da competição, junto com Londrina, Botafogo-SP, Ponte Preta e Atlético-GO. Na última partida, empatou com o São Bento fora de casa em 2 a 2.

Por sua vez, o Cuiabá tem uma posição intermediária e tenta se aproximar dos quatro primeiros enquanto se afasta dos quatro últimos. A equipe do Mato Grosso tem 11 pontos e está na 11ª posição, cinco atrás do G-4 e quatro acima do Z-4. No último jogo, venceu o lanterna Vitória fora de casa por 1 a 0.