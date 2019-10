Cuiabá x Vitória: onde assistir e horário do jogo pela Série B do Brasileiro

Para se distanciar da zona de rebaixamento da Série B do Brasileiro, o Vitória enfrenta o Cuiabá, na Arena Pantanal, nesta sexta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), em Cuiabá, pela 28ª rodada. A partida terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV e Premiere.

O Vitória vem de um resultado positivo importante ao vencer do Oeste por 3 a 1 na última terça-feira, no Barradão, pela 27ª rodada do campeonato. Com o resultado o time baiano deixou a zona de rebaixamento, pulando para a 16ª posição, com 29 pontos. O Cuiabá vem de um empate por 1 a 1 com o Atlético-GO e ocupa a 11ª colocação, com 36 pontos.

Últimos jogos do Cuiabá no Brasileirão Série B

8/10 Atlético-GO 1 x 1 Cuiabá

5/10 Cuiabá 0 x 1 Londrina

28/09 Ponte Preta 3 x 0 Cuiabá

21/09 Cuiabá 2 x 0 Oeste

14/09 Paraná 0 x 0 Cuiabá

Últimos jogos do Vitória no Brasileirão Série B

8/10 Vitória 3 x 1 Oeste

3/10 Vitória 2 x 2 Sport

29/09 Bragantino 2 x 0 Vitória

24/09 Vitória 0 x 0 Atlético-GO

17/09 São Bento 2 x 0 Vitória