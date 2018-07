Cuidadoso, Fluminense busca evitar surpresa do lanterna Vitória

O Fluminense enfrenta o Vitória, lanterna do Brasileirão, às 19h30, no Barradão, e tudo que o técnico Cristóvão Borges quer é que seus jogadores não entrem em campo com o olho na parte de baixo da tabela de classificação. Ou seja, o treinador não vê nenhuma vantagem em jogar contra o último colocado da competição. Até porque, segundo ele, o rival tende a reagir para tentar se livrar do rebaixamento.

Esta seria a primeira questão para a equipe carioca. A outra, obviamente, é buscar os três pontos. O Fluminense quer voltar a fazer parte do G-4 e, para tanto, precisa vencer e torcer por tropeços de seus adversários diretos na luta por uma vaga na Copa Libertadores - os quatro mais bem classificados seguram vaga no torneio sul-americano.

Corinthians (em 4.º lugar, com 36 pontos) e Internacional (em 3.º com 37) podem ser superados pelo Fluminense na rodada. O time tricolor tem 35 pontos e ocupa a quinta posição.

No desembarque da delegação do Fluminense em Salvador, o atacante Fred falou sobre o confronto contra o Vitória e disse que a distância entre os dois clubes na tabela do Brasileirão não sinaliza nada para o jogo.

De volta à última posição após a derrota por 2 a 0 para o Atlético-PR, em Curitiba, o Vitória tenta superar os desfalques de três peças importantes na busca de uma reação na luta contra a queda. O atacante Caio foi negociado pelo Internacional, detentor do passe do atleta, para o futebol árabe. Já o meia Escudero e o lateral-direito Ayrton estão machucados.

Diante do cenário, o técnico Ney Franco pede "força emocional" aos jogadores na luta contra o rebaixamento. "Será uma partida muito difícil, contra uma das melhores equipes do campeonato, com atletas muito qualificados", explicou. "Além da força física, vamos precisar da força emocional para fazer valer nosso mando de campo".