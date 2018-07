Culpa é do Corinthians se título não vier, diz Andrés

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, preferiu ser realista a ficar lamentando resultados de outros jogos ao comentar a situação do clube antes da última rodada do Campeonato Brasileiro. Após a vitória da equipe por 2 a 0 sobre o Vasco, no último domingo, no Pacaembu, o dirigente ressaltou que, se o time não conseguir levar o título, a culpa será exclusivamente dele próprio.

Andrés negou também que esteja disposto a pagar um incentivo financeiro ao Guarani, já rebaixado para a Série B, na partida contra o líder Fluminense, no próximo domingo, no Engenhão, no Rio. "Eu não vi nenhum presidente falar isso, mas que existe ''mala branca'' existe. Eu nunca vi também, isso é coisa de jogador, mas eu não tenho caixa 2 no meu clube... Todo dia alguém quer saber alguma coisa do Corinthians, então, por mais que a minha situação financeira esteja boa, ninguém vai pôr dinheiro do bolso. Então eu prefiro incentivar o meu clube, meu jogador. Nós temos de fazer a nossa parte e os outros fazem o que acharem melhor", disse o dirigente, em entrevista coletiva no Pacaembu.

O mandatário corintiano, porém, garantiu que não perdeu a fé no título brasileiro e citou outros resultados surpreendentes para acreditar que o Guarani pode alcançar ao menos um empate no Engenhão. O Corinthians será campeão se superar o Goiás, no Serra Dourada, e o Fluminense não vencer seu último duelo na competição.

"É futebol. Quem esperava, com todo o respeito, que a gente fosse perder para o Atlético Goianiense em casa? Quem esperava que o Goiás fosse empatar com o Fluminense no Engenhão? É futebol, e apesar de muita gente falar que existe resultado combinado, marmelada, eu não acredito. Hoje eu já quero ir embora do Corinthians normalmente, se souber disso (de manipulação de resultados) eu vou embora mais rápido", reforçou Andrés.

Em seguida, ao falar sobre a atitude que os clubes terão na rodada final do Brasileirão, o dirigente disse que o próprio Corinthians precisa ser responsabilizado se não conquistar o título no próximo domingo. "Cada um sabe a consciência que tem. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se o Corinthians ganhar e não for campeão no domingo a culpa é só do Corinthians", admitiu.