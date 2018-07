'Culpados serão cobrados', diz torcida da Lusa após queda

Depois de amargar o quarto rebaixamento em quatro anos, a torcida da Portuguesa promete adotar uma atitude mais enérgica nas cobranças ao time. Após a derrota para o São Paulo por 3 a 0, que determinou a queda para a Série A2 do Campeonato Paulista em 2015, a maior torcida organizada do clube divulgou uma nota afirmando que espera mudanças no futebol e no clube já para a próxima partida, contra o Ituano, pela Copa do Brasil. O documento tem o tom de ameaça.

"Exigimos mudanças urgentes no futebol e no clube, já para a próxima partida pela Copa do Brasil! Caso contrário, os culpados serão encontrados e cobrados, tentamos apoiar da melhor forma, mas não deram o valor merecido a essa torcida sofrida e apaixonada. Chega de enganação, a Portuguesa é de todos nós e não de vocês, incompetentes", diz um trecho do documento.

A nota diz ainda que a torcida acompanhou a equipe em todos os jogos, apesar da interdição do Canindé. "A incompetência reina em nosso clube, a incapacidade de conseguirmos uma casa para jogar foi além do ridículo. Nosso time foi o único nômade do campeonato, mesmo assim, lá estavam os Leões da Fabulosa", diz outro trecho do documento oficial. "Exigimos um time digno para a disputa da Copa do Brasil e da Série C do Brasileiro, bem como a liberação do nosso estádio", escreveu a torcida.

Veja abaixo a íntegra do documento da torcida da Portuguesa:

A torcida Leões da Fabulosa vem através desse, mostrar sua indignação com o rebaixamento que nos foi “enfiado” goela abaixo, numa campanha vexatória, cheia de desculpas e incompetência dos comandantes rubro-verdes. Soubemos desde o início das dificuldades para se montar um elenco pra disputa do campeonato, porém, ao longo da competição percebemos que o caminho não seria outro a não ser lutar contra a degola.

Apoiamos o time em todas as partidas, apesar das dificuldades também enfrentadas pela torcida. Fomos a todos os jogos apoiar nosso manto que estava sendo vestido por “jogadores” que jamais teriam capacidade e hombridade para vesti-lo, mesmo assim estávamos lá, levando nossas cores por onde a Lusa passou e é pra isso que existimos. Porém, a incompetência reina em nosso clube, a incapacidade de conseguirmos uma casa para jogar foi além do ridículo. Nosso time foi o único nômade do campeonato, mesmo assim, lá estavam os Leões da Fabulosa.

Ao final de cada partida, desculpas e mais desculpas eram jogadas em nossa cabeça, e o resultado está ai, mais um rebaixamento vexatório, e nós, sem culpa de nada, temos que passar por isso mais uma vez.

Ressaltamos aqui, que a postura da torcida irá mudar. Não irão nos iludir com desculpas, exigimos pessoas dignas de dirigir nosso clube e envergar nosso manto e a Cruz de Avis no peito! Quiseram luta, terão luta.

Exigimos um time digno para a disputa da Copa do Brasil e da Série C do Brasileiro, bem como a liberação do nosso estádio, caso contrário, a torcida irá mostrar sua força de uma vez por todas. Chega de ser enganados por falsas promessas, chega de ser iludido, quem ama a Portuguesa somos nós, afinal, todos passam por lá, jogadores, diretores, etc… E nós somos os únicos que sofremos com tudo isso, pois nunca deixaremos de acompanhar nosso time do coração.

Exigimos mudanças urgentes no futebol e no clube, já para a próxima partida pela Copa do Brasil! Caso contrário, os culpados serão encontrados e cobrados, tentamos apoiar da melhor forma, mas não deram o valor merecido a essa torcida sofrida e apaixonada. Chega de enganação, a Portuguesa é de todos nós e não de vocês, incompetentes!